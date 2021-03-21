Hayat "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi 1 Nisanda izleyiciyle buluşacak
AKTÜEL

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi 1 Nisan'da izleyiciyle buluşacak

Tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, 1 Nisan'da TRT 1'de izleyicinin karşısına çıkacak.

Haber Merkezi AA
İlk 26 bölümünde 1963-1968 arasındaki Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntılar ekrana getirilecek.
İlk 26 bölümünde 1963-1968 arasındaki Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntılar ekrana getirilecek.

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı dizinin ilk fragmanında, 1963'te tarihe Kanlı Noel gecesi olarak geçen, Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerine karşı düzenlediği saldırıdan görüntüler ekrana geldi.

Fragmanda, Sakız fabrikası sahibi Kemal Dereli'nin (Ahmet Kural), eşi İnci (Pelin Karahan) ve iki kız çocuğuyla birlikte adada mutlu bir yaşam sürerken, yapılan saldırılarla parçalanmaya başlayan hayatlarından ilk görüntüler izleyicilerin dikkatine sunuldu.

Şiddetlenen olaylar nedeniyle, nişanlısı Ayşe'ye veda ederek Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) dönemin Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denktaş'la (Devrim Saltoğlu) birlikte verdiği mücadele ekrana yansıtıldı.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğuna ise Hakan İnan'ın oturduğu "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın konusu ise şöyle:

"1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.


Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. "

MİT binasında çekilen Teşkilat ilk bölümde ekranlara kilitledi
HAYAT
MİT binasında çekilen Teşkilat ilk bölümde ekranlara kilitledi

Kuruluş Osman sınırları aşmaya devam ediyor: Arap izleyiciyle buluşacak
HAYAT
Kuruluş Osman sınırları aşmaya devam ediyor: Arap izleyiciyle buluşacak

'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi ilk kez TRT 1'de yayınlanacak
HAYAT
'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi ilk kez TRT 1'de yayınlanacak
Abone Ol Google News
Ölmek üzereyken bulundu

Ölmek üzereyken bulundu

Son halini gören inanamıyor.
İstanbula kar sürprizi

İstanbul'a kar sürprizi

​Meteoroloji tarih verdi...
Şizofreni hastası babası tarafından 6 yaşında Toros Dağlarına bırakıldı: Kurtları izleyerek avlanma taktiği öğrendim

​Gergerlioğlu vekilliği düştüğü için Meclis'te eylem yapıyordu.

​Partisindeki taciz ve tecavüzlere gözlerini kapatıp İstanbul Sözleşmesi'ne sarıldı.

Kritik eşiği aştık

Kritik eşiği aştık

Vali artan vakalar sonrası üstüne basa basa uyardı.

​41 milyon turuncu, 32 milyon kırmızı şehirlerde.
İstanbul tırmanışta

İstanbul tırmanışta

Bakan Koca, ​'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.
Obama 15 Temmuz'da geç kaldı

Obama 15 Temmuz'da geç kaldı

​İlişkileri düzeltmek için Biden'ı gönderdi.
İsrail Filistinli <br>müezzini şehit etti

İsrail Filistinli
müezzini şehit etti

İşgal güçlerinin işlediği cinayet anını kameralar kaydetti.
PKK'nın tepesine <br>bomba yağdı

PKK'nın tepesine
bomba yağdı

​Kilis'e atılan roketin hesabı soruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.