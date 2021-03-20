Kuruluş Osman sınırları aşmaya devam ediyor: Arap izleyiciyle buluşacak

Arap dünyasında izlenme rekorları kıran Türk dizileri, büyük bir tutkuyla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Arapça dizi-film platformu "Noor Play", özellikle Arap ülkelerinde milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen yeni Türk dizilerinin yapımcılarıyla sözleşme imzalayarak, bu dizileri izleyiciye sunma ve yayınlama hakkını elde etti.

Yapılan sözleşmeyle Noor Play, Osmanlı devletinin kuruluş sürecini anlatan "Kuruluş Osman" ve "Mendirman Celaleddin (Celaleddin Harzemşah)" dizisi ile "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı filmin Arapça olarak yayınlama hakkını elinde bulunduruyor.

Noor Play platformunun sahibi Misak Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah bin Ahmed el-Haşimi, AA muhabirine konuşarak, "Yaptığımız sözleşme ekibimiz için büyük bir başarı. Sevilen Türk dizilerini Arap izleyiciye sunabilmek için uzun zamandır çalışıyoruz." dedi.

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Türk yapımlarının, ABD yapımlarından sonra tüm dünyada en çok izlenenler listesinde ikinci sırada yer aldığını aktaran Haşimi, "Türk dizileri 146 ülkede özellikle Arap ülkelerinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor." diye konuştu.

HAYAT Kuruluş Osman 31 ülkenin ardından şimdi de Tunus’ta yayımlanacak

"Türk dizileri, Türk-Arap yakınlaşmasında büyük bir rol oynuyor. Sözleşmesini imzaladığımız yapımları, Arapça'ya tercüme edildikten sonra Arap halklarına sunacağız." diyen Haşimi, izleyiciler için dizileri daha iyi yayın kalitesiyle sunmak ve tüm talepleri karşılamak için ekibiyle tüm gayretleriyle çalıştıklarını söyledi.

Noor Play'in CEO'su olan Haşimi, ATV kanalı ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile sözleşme imzalanmasının akabinde yaklaşık bir ay önce Osmanlı Devletinin kurucusu Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'in, İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan devleti kurma sürecini anlatan diziyi platformda göstermeye başladıklarını söyledi.

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"Bozdağ Film" şirketinin yapımı olan ve Harzemşahlar Devletinin son sultanının Moğollarla mücadelesini ve zaferini anlatan "Mendirman Celaleddin (Celaleddin Harzemşah)" dizisinin de yayın haklarını aldıklarını söyleyen Haşimi, Özbekistan'da çekilen ve Türk-Özbek ortak yapımı olan diziyi, uluslararası düzeyde Arapça gösterime sokan ilk platform olduklarını belirtti.

Haşimi ayrıca, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Osmanlı Devletinin yükselişini ve 15. yüzyılda Avrupa'nın başkenti olarak kabul edilen Roma'ya yönelişini anlatan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini de Noor Play platformunda Arap izleyicilerle buluşturacaklarını kaydetti.

Arap ve İslam dünyasının en popüler ve en revaçta dizilerinden biri olan "Diriliş Ertuğrul" dizisini de, TRT ile yapılan anlaşma sonrasında resmi olarak Arap izleyiciye ilk sunan platform Noor Play olmuştu.

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FOTOĞRAF 6 Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna Türk Sinemasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Arkın katılıyor. ADBA TV'nin haberine göre Cüneyt Arkın, bu sezon Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman izleyicileri ile buluşacak. Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı. Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu. Son yılların en büyük transferi: Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da oynayacak Oyuncu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Bu haberle Türk dizi tarihinin en büyük transferi gerçekleşmiş oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.

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"Kuruluş Osman" dizisiyle platform büyük bir ivme yakaladı

Katar, Türkiye ve İngiltere'de merkezleri bulunan Misak Medya Grubunun bünyesindeki Noor Play platformunun sanatsal ve ilgi çekici yapımların yayınlanmasında adeta bir öncü kabul edildiğini söyleyen Haşimi, "Kuruluş Osman dizisinin yayın haklarının alınması üzerine Noor Play'e olan ilgide önemli derecede bir artış yaşandı." şeklinde konuştu.

Noor Play'in yayınladığı sanatsal çalışmaların çeşitliliğini artırarak Arap dünyasında en çok izleyiciye ulaşan platform olmayı hedeflediğini belirten Haşimi, "Türk dizilerini Arap izleyicinin beğenisine sunmak için Türk kanallarıyla iş birliği anlaşmalarını artırmaya devam edeceğiz." dedi.

En çok dizi ihraç eden ülkeler sıralamasında Türkiye ihraç ettiği 150'den fazla diziyle, ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

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Türk dizileri, Güney ve Kuzey Amerika, Afrika, Orta Asya, Ortadoğu ve Avrupa'daki 146 ülkeden yaklaşık 700 milyon kişi tarafından izleniyor.

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