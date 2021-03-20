Hayat Kuruluş Osman sınırları aşmaya devam ediyor Arap izleyiciyle buluşacak
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Kuruluş Osman sınırları aşmaya devam ediyor: Arap izleyiciyle buluşacak

Osmanlı devletinin kuruluşunu konu alan televizyon dizisi "Kuruluş Osman" dizisi Arap izleyicinin beğenisine sunulmaya hazırlanıyor. Noor Play platformunun kurucusu ve CEO'su Abdullah bin Ahmed el-Haşimi, "Türk dizileri 146 ülkede özellikle Arap ülkelerinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Türk dizileri, Türk-Arap yakınlaşmasında büyük bir rol oynuyor. Sözleşmesini imzaladığımız yapımları, Arapça'ya tercüme edildikten sonra Arap halklarına sunacağız. Türk dizilerini Arap izleyicinin beğenisine sunmak için Türk kanallarıyla işbirliği anlaşmalarını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Kuruluş Osman
Kuruluş Osman

Arap dünyasında izlenme rekorları kıran Türk dizileri, büyük bir tutkuyla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Arapça dizi-film platformu "Noor Play", özellikle Arap ülkelerinde milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen yeni Türk dizilerinin yapımcılarıyla sözleşme imzalayarak, bu dizileri izleyiciye sunma ve yayınlama hakkını elde etti.

Yapılan sözleşmeyle Noor Play, Osmanlı devletinin kuruluş sürecini anlatan "Kuruluş Osman" ve "Mendirman Celaleddin (Celaleddin Harzemşah)" dizisi ile "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı filmin Arapça olarak yayınlama hakkını elinde bulunduruyor.

Noor Play platformunun sahibi Misak Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah bin Ahmed el-Haşimi, AA muhabirine konuşarak, "Yaptığımız sözleşme ekibimiz için büyük bir başarı. Sevilen Türk dizilerini Arap izleyiciye sunabilmek için uzun zamandır çalışıyoruz." dedi.

Türk yapımlarının, ABD yapımlarından sonra tüm dünyada en çok izlenenler listesinde ikinci sırada yer aldığını aktaran Haşimi, "Türk dizileri 146 ülkede özellikle Arap ülkelerinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor." diye konuştu.

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"Türk dizileri, Türk-Arap yakınlaşmasında büyük bir rol oynuyor. Sözleşmesini imzaladığımız yapımları, Arapça'ya tercüme edildikten sonra Arap halklarına sunacağız." diyen Haşimi, izleyiciler için dizileri daha iyi yayın kalitesiyle sunmak ve tüm talepleri karşılamak için ekibiyle tüm gayretleriyle çalıştıklarını söyledi.

Noor Play'in CEO'su olan Haşimi, ATV kanalı ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile sözleşme imzalanmasının akabinde yaklaşık bir ay önce Osmanlı Devletinin kurucusu Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'in, İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan devleti kurma sürecini anlatan diziyi platformda göstermeye başladıklarını söyledi.

"Bozdağ Film" şirketinin yapımı olan ve Harzemşahlar Devletinin son sultanının Moğollarla mücadelesini ve zaferini anlatan "Mendirman Celaleddin (Celaleddin Harzemşah)" dizisinin de yayın haklarını aldıklarını söyleyen Haşimi, Özbekistan'da çekilen ve Türk-Özbek ortak yapımı olan diziyi, uluslararası düzeyde Arapça gösterime sokan ilk platform olduklarını belirtti.

Haşimi ayrıca, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Osmanlı Devletinin yükselişini ve 15. yüzyılda Avrupa'nın başkenti olarak kabul edilen Roma'ya yönelişini anlatan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini de Noor Play platformunda Arap izleyicilerle buluşturacaklarını kaydetti.

Arap ve İslam dünyasının en popüler ve en revaçta dizilerinden biri olan "Diriliş Ertuğrul" dizisini de, TRT ile yapılan anlaşma sonrasında resmi olarak Arap izleyiciye ilk sunan platform Noor Play olmuştu.

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"Kuruluş Osman" dizisiyle platform büyük bir ivme yakaladı

Katar, Türkiye ve İngiltere'de merkezleri bulunan Misak Medya Grubunun bünyesindeki Noor Play platformunun sanatsal ve ilgi çekici yapımların yayınlanmasında adeta bir öncü kabul edildiğini söyleyen Haşimi, "Kuruluş Osman dizisinin yayın haklarının alınması üzerine Noor Play'e olan ilgide önemli derecede bir artış yaşandı." şeklinde konuştu.

Noor Play'in yayınladığı sanatsal çalışmaların çeşitliliğini artırarak Arap dünyasında en çok izleyiciye ulaşan platform olmayı hedeflediğini belirten Haşimi, "Türk dizilerini Arap izleyicinin beğenisine sunmak için Türk kanallarıyla iş birliği anlaşmalarını artırmaya devam edeceğiz." dedi.

En çok dizi ihraç eden ülkeler sıralamasında Türkiye ihraç ettiği 150'den fazla diziyle, ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Türk dizileri, Güney ve Kuzey Amerika, Afrika, Orta Asya, Ortadoğu ve Avrupa'daki 146 ülkeden yaklaşık 700 milyon kişi tarafından izleniyor.

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Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı: Gençler hem eğleniyor hem de tarihi geçmişi olan sporu yaşatıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu arasında imzalanan protokolün ardından Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi 2 gençlik liderini Ankara’da kursa gönderdi. Gerekli malzemelerin alınmasıyla Gençlik Merkezinde açılan Türk okçuluğu kursuna fazla duyuru yapılamamasına rağmen 30 civarında genç ve çocuk kaydoldu. Kursa katılan gençler büyük bir heyecanla ok atmak için sıralarını beklerken, eğitmenlerinin söylediği herşeyi harfiyen yerine getirerek hem spor yapıyor hem eğleniyor hem de tarihi geçmişi olan bir sporu yaşatıyor.
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Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği Türkiye’de gençlere geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırmak amacıyla gençlik liderlerimizi eğitime gönderdik. Eğitimin ardından Gümüşhane’deki gençlerimize pazartesi ve çarşamba günleri açtığımız kursla Türk okçuluğunu sevdirmek ve öğretmek istiyoruz. İlk hafta olmasına rağmen 30 civarında gencimiz müracaat etti. İlgiye bağlı olarak haftalık kurs sayılarını artırmak istiyoruz. Ülkemizin geçirdiği pandemi döneminde hijyen kurallarına, maske, mesafe ve temizlik kurallarına bağlı olarak spor salonunda ve hijyenik bir ortamda bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne bizleri ne gençlerimizi herhangi bir risk altında bu sporu yapmak istemiyoruz. Onun için gerekli tedbirleri alarak Türk okçuluğunu Gümüşhane’de yaymak istiyoruz” dedi.
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Ankara’da eğitim alarak Gümüşhane’ye dönen Gençlik Lideri Tuncay Yavuz ise “Aldığımız eğitimler doğrultusunda Türk okçuluğunu gençlerimiz arasında yaygınlaştırmaya, kültürümüzü ve geçmişimizi onlara birebir yaşatmaya ve öğretmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin son zamanlarda televizyonlarda yayınlanan dizilerin etkisiyle Türk okçuluğuna aşırı ilgisi, yoğun talebi var. Duyurulalı çok olmamasına rağmen yaklaşık 30 öğrencimiz var. Biz istiyoruz ki bunu ilimizdeki bütün gençler serbest zamanını değerlendirebileceği bir hobi olarak gerçekleştirsin, bir tutku haline getirsin, tarihimize dokunmuş olsun. Eklem yapısı, omuz yapısı, duruşu, konsantrasyonu, sabrı güçleniyor. Fiziksel ve beyinsel çok büyük katkıları var bize” diye konuştu.
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Tarihi diziler Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı: Gençler hem eğleniyor hem de tarihi geçmişi olan sporu yaşatıyor
Gümüşhane'de Gençlik Merkezi bünyesinde ilk kez açılan Türk okçuluğu kursu büyük ilgi görüyor. Kursa katılan çocuk ve gençlerin hepsi tarihi dizileri izlediğini söyledi.


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