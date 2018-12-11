Hayat Böbrek taşı için gitti böbreğinden oldu 50 santimlik tel unuttular
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Böbrek taşı için gitti böbreğinden oldu: 50 santimlik tel unuttular

İzmir’de böbrek ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Yıldız Sessiz Aslım'a böbrek taşını çıkartmak için kateter teliyle işlem uygulandı. Yıldız Sessiz Aslım, 5 yıl yaklaşık 50 santimlik telle yaşadı. Durumun başka bir hastanede fark edilmesiyle hemen operasyona alınan talihsiz kadın, böbreğinin yüzde 80’lik kısmını kaybettiğini belirterek dava açacağını söyledi.

IHA
Yıldız Sessiz Aslım, dava açacağını söyledi.
Yıldız Sessiz Aslım, dava açacağını söyledi.

İzmir’de yaşayan 58 yaşındaki Yıldız Sessiz Aslım, uzun yıllar kan kanseri tedavisi gördü. Kanseri atlattığında rahat bir nefes alan Aslım, 2013 yılında da böbrek ağrısı şikayetiyle hastanelik oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne böbrek ağrısı şikayetiyle başvuran Yıldız Sessiz Aslım’a, böbreğinde taş olması sebebiyle taşın kateter yardımı ile çıkarılacağı belirtildi.

5 yıl anlaşılmadı

Operasyonu başarısızlıkla sonuçlanan Yıldız Sessiz Aslım, böbreğinde sadece düşürülemeyen taş olduğunu zannederken her şeyden habersiz böbreğinde unutulan kateter teli ile evine geri döndü. Bir süre sonra yüzünde şişlik, yüksek ateş ve iştahsızlık sebebiyle aynı hastaneye yeniden başvuran Aslım’a böbreğinin enfeksiyon kaptığı belirtildi ancak yapılan tetkiklerde tel unutulduğu anlaşılmadı.

Tam 5 yıl böbreğinde telle yaşayan talihsiz kadın, yaşadığı çeşitli şikayetlerin böbrek taşı sebebiyle olduğunu zannetti. Geçen mayıs ayında idrarında yoğun kanama fark eden Yıldız Sessiz Aslım, bu kez Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu, yapılan tetkiklerde böbrekte metal teller fark edildi. Kasım ayında operasyona alınan Yıldız Sessiz Aslım, böbreğindeki telden kurtulsa da organ yüzde 80 oranında hasar gördü. Aslım, konuyla ilgili dava açacağını belirtti.

Aslım’a böbreğinin enfeksiyon kaptığı belirtildi ancak yapılan tetkiklerde tel unutulduğu anlaşılmadı.

Böbreği şuan yüzde 21 çalışıyor

  • Kanser tedavisi sonrası başına gelen olayı atlatamadığını belirten Yıldız Sessiz Aslım, "2013 yılında böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdum. Hastanede böbreğimde taş olduğunu söylediler. Taşı çıkaramayınca kateter yardımı ile taşı düşürmeye çalışacaklarını belirttiler. 20 gün hastanede yattım. Taş yine düşmedi. Ben hastaneden çıktım ama meğer kateter çıkarılırken teli böbreğimde kalmış. Bir süre şikayetlerim oldu. Yüzüm şişiyordu, ateşlenme vardı, iştahsızdım. Hastaneye gittiğimde bana 'Böbreğin enfeksiyon kapmış' dediler. Kateter teli kaldığı için enfeksiyon olmuş ama gerçeği 5 yıl sonra başka bir hastanede öğrendim. Böbreğimde kateter teli unutulduğu için 5 yıl bu telle yaşamışım. Böbreğim şu anda yüzde 21 oranında çalışıyor. Beni sağlığımdan ettiler. Benim böbreğimi geri getirecekler mi?" diye sordu.

5 yıl boyunca telle yaşadı.

Yıldız: Dert sahibi ettiler

5 yıl boyunca yaşadığı şikayetleri hep böbreğindeki taşa bağlayan Yıldız Sessiz Aslım, geçen mayıs ayında idrarından yoğun kan gelince durumdan iyice şüphelendiğini ve başka bir hastaneye başvurduğunu söyledi. Yıldız Sessiz Aslım, "Orada böbreğimde metal teller olduğu tespit edildi. Ben o sırada böbreğimde tel unutulduğunu bilmediğim için şaşırdım, merak ettim. Tetkiklerden sonra kateter teli unutulduğu anlaşıldı. Ben şifa bulmak için gittim, beni dert sahibi ettiler" diye konuştu.

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Yıldız: İnsan miyop olsa yine görür

Yaşadığı olayı "skandal" olarak nitelendiren Aslım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu nasıl böbreğimde bıraktılar bilmiyorum. Diğer hastanedeki doktorlar böbreğimde kateter teli unutulduğunu söylediğinde şoke oldum. Unutulan tel 1 santim değil, 2 santim değil. Neredeyse 50 santim. İnsan miyop olsa yine görür. Ben dava açacağım. Hakkımı soruna kadar arayacağım. Bu olay yüzünden sağlığımı kaybettim."

Gücü kalmadı

Böbreğinde tel unutulduğu söylendiğinde doktorun karşısında çok ağladığını kaydeden Aslım, "Böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi. Kanserden sonra bunu kaldıracak gücüm kalmadı. Şimdi böbreğimden de oldum. Şu an yüzde 79 oranında çalışan sağ böbreğimde de sancılar başladı. Midemde kanser tehlikesi olduğu için ilaç da alamıyorum. Farkında olmadan telle 5 sene yaşamışım. Bunun hesabını kim verecek?" dedi.

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