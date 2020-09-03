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Börek tarifleri: Lezzetli, farklı börek nasıl yapılır?

Börek tarifleri: Lezzetli, farklı börek nasıl yapılır?

Kavurmalı açma börek, lezzetiyle sizlere diğer bütün börekleri unutturacak şahane bir tarif. Kurbanlık etlerinizi bu tarifle değerlendirebilirsiniz. Peki lezzetli, farklı börek nasıl yapılır? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kavurmalı börek.
Kavurmalı börek.

Eti farklı olarak değerlendirebileceğiniz bu özel tarif kahvaltılarda, akşam yemeklerinde kısacası günün her vaktinde tüketilebilecek efsane bir lezzet. Pratik yemek tariflerinden kavurmalı açma börek tarifini mutlaka deneyin, favoriniz olacak.

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Malzemeler:

3 Su bardağı un

1 Tatlı kaşığı toz şeker

1 Çimdik tuz

1 Tatlı kaşığı toz maya

1 Adet oda sıcaklığında yumurta

1/2 (Yarım) su bardağı süt

3/4 (Üç Çeyrek) su bardağı su

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

Harç Malzemeleri

200 Gram ufalanmış kavurma

1 Kase Doğranmış pazı

Yeteri kadar toz karabiber

1 Su bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

Hamur için bütün malzemeleri yoğurun ve üzerini örtüp bir saat mayalandırın.

Hamuru iki eşit bezeye ayırın. Unlanmış tezgâhta açabildiğiniz kadar incecik acele etmeden açın. Üzerine bolca sıvı yağ sürün.

Kavurma, pazı yaprakları ve karabiberi bir kapta karıştırın. Hamurun üzerine paylaştırın.

Rulo yapın ve içe doğru spiral şeklinde sarın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Diğer bezeyi de aynı şekilde açın ve doldurun.

Kalan sıvı yağı böreklerin üzerine sürün ve tepside de yarım saat daha mayalandırın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Kavurmalı börek kaç dakikada pişer?

1 saat 30 dakikada hazırlanan börek 30 dakikada pişer.

Kavurmalı börek kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan böreğin kalorisi 367.

Kavurmalı börek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Börek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 36 lira.

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