Bu kışın kabusu gergedan virüsü

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık bulaşıcı izleme raporunda bu yıl grip virüsü (influenza) türleri çok düşük görülürken, grip benzeri hastalıklar arasında olan 'gergedan virüsü' (rhinovirüs) en çok tespit edilen virüs türü oldu.

Kasım ayı raporuna damgasını vuran virüsün, hastalar arasında yüzde 45 ile en çok görülen virüs olduğu tespit edildi. 'Gergedan virüsü'nün vücutta yaptığı etkiyi 'Grip değil gribimsi' olarak tarif eden uzmanlar, virüsün havadaki tozdan da bulaştığı uyarısında bulundu.

Sabah'ın haberine göre, seçilen 21 ilden alınan örneklerde, grip benzeri hastalık (GBH/ILI) tarama numunelerinde influenza pozitifliği yüzde 6.2 saptandı. Diğer solunum yolu virüslerinde toplam pozitiflik yüzdesi yüzde 62.1 olarak tespit edildi. Bunlar arasında en çok saptanan yüzde 45 ile gergedan virüsü oldu.

'Gergedan virüsü' nedir?

'Gergedan virüsü' soğuk algınlığı belirtileriyle kendini gösteriyor. Üst solunum yollarında enfekte oluyor. Alt solunum yollarını etkilemediği için kısa sürede iyileşiyor.

Sıcaklığa duyarlı olan gergedan virüsü, enfekte tozlarla saatlerce ortamda kalabiliyor. En iyi normal vücut sıcaklığının birkaç derece altında çoğalıyor. Enfeksiyon en çok burunda gözükmesine rağmen ağız ve gözlere de yerleşebiliyor.

Virüsten korunmanın yolları

- Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalı.

- Grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat etmeli.

- Hastayken, hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalı.

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- Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağız kâğıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kağıt mendil çöp kutusuna atılmalı.

- Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalı.

- Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınılmalı.

- Yüzeyler sık sık temizlenmeli.

- Risk grubu yer alan 65 yaş üzeri kişiler, gebeler, astım, kronik akciğer hastaları, kalp-damar hastaları, şeker hastaları, kronik böbrek, kan ve bağışıklık sistemi hastaları grip aşısı yaptırmalı.

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