|
Hayat

Bu sergide bebek ayakkabıları var

Mersin'de 33 yıllık doktor Vedat Günyar, doğumunu gerçekleştirdiği 2 bin 500 çocuğun ilk adımlarını attığı ayakkabıları sergiledi.

04:00 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:40 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

Tarsus'ta görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Vedat Günyar, projeyi 25 yıl önce başlattı. Dünyaya gelişlerine tanık olduğu çocukların ayakkabılarını ailelerinden toplayan doktor, “İlk Adım Sergisi”ni açtı. Bir restoranın girişinde açılan sergide, 2 bin 500 çocuğun farklı renk ve modeldeki ayakkabıları yer aldı. Günyar, 33 yıllık kariyerinde en büyük hayalini gerçekleştirdiğini belirterek "Bu dünyada bir ilk. Sergiye girişimde ağladım çünkü her ayakkabının hikayesi var ve bunları hatırlıyorum" dedi. Sergi 8 Aralık’ta sona erecek.



#sergi
#Gazze
#Filistin
#Mersin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-2024 MEB 2. ortak sınav tarihlerini açıkladı! Öğrenci ve veliler dikkat!