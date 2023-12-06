Bu sergide bebek ayakkabıları var

Tarsus'ta görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Vedat Günyar, projeyi 25 yıl önce başlattı. Dünyaya gelişlerine tanık olduğu çocukların ayakkabılarını ailelerinden toplayan doktor, “İlk Adım Sergisi”ni açtı. Bir restoranın girişinde açılan sergide, 2 bin 500 çocuğun farklı renk ve modeldeki ayakkabıları yer aldı. Günyar, 33 yıllık kariyerinde en büyük hayalini gerçekleştirdiğini belirterek "Bu dünyada bir ilk. Sergiye girişimde ağladım çünkü her ayakkabının hikayesi var ve bunları hatırlıyorum" dedi. Sergi 8 Aralık’ta sona erecek.