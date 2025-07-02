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Bu yıl da yerli yapımları izledik

Bu yıl da yerli yapımları izledik

04:002/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yılın ilk yarısında maceradan komediye, dramdan aksiyona, sinema salonlarında en çok izlenen 10 filmden 8’ini yerli yapımlar oluşturdu. Box Office Türkiye’den derlenen bilgilere göre, 195’i yeni, toplam 323 filmin vizyona girdiği 6 ayda, toplam izleyici sayısı 13 milyon 863 bin 770’e ulaştı. En çok izlenen 10 filmden 8’i yerli yapımlar oldu. En çok “Rafadan Tayfa: Kapadokya” filmi izlendi. 27 Aralık 2024’te vizyona giren yapım, 2025’te 1 milyon 684 bin 523 izleyiciyle buluştu. En çok izlenen diğer filmler ise şunlar: “Bir Minecraft Filmi”, “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz”, “ŞamPİYONlar”, “Kardeş Takımı 2”, “Kirpi Sonic 3”, “Kutsal Damacana 5: Zombi”, “Karantina”, “Aşk Sadece Bir An”, “Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip”.


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