Derdi başka olanlar için 10 film

Okullar bitti. Çocuklarla birlikte yıllık izin zamanları geldi. Bütün yılın yorgunluğunu kızgın kumlardan serin sulara atlayarak çıkaracak olan da var, köyüne gidip, sıla-i rahim yapıp rahatlayacak olan da… Yaza hazırlanmak için çokça tavsiyeye rastlarsınız. Kiloları hızlı toparlamak, tatil rotaları oluşturmak için herkesin gündemi belki de bu tavsiye hesapları. Biz de üzerimize düşeni yapıp yaza sinema ile hazırlanmanıza yardımcı olmak istiyoruz.

Çünkü yaz demek esasında modern şehir yaşamında bunalmış insanın kısa bir süre için de olsa kendine dönme serüveni olmalı. Eğlenmek herkesin hakkı. Fekat eğlenmenin olmazsa olmazı da hayatı anlamaya devam etme çabasıdır. Gelin, yeniden kendinize dönmenize yardımcı olacak, yaz boyu serin sularda ya da ayçiçeği tarlalarında aklınızdan çıkmayacak “Yaza Hazırlık Filmleri”ne birlikte bakalım.

NOT: Bu filmlerin bazılarını listelerde bulma imkanınız yok. Çünkü fazlasıyla sahici, aldatmayı değil anlatmayı kovalayan, eğlendirirken düşündüren yapımlardır.

Bal

Semih Kaplanoğlu

Evladı Hz. Yusuf’un özlemini yaşayan Hz. Yakub’dan, babasının özlemini yaşan Yusuf’a… Okula yeni başlayan ve farklı bir çocuk olan Yusuf, bir gün gördüğü rüyayı babasına anlatır. Arıcılık yapan babası bir gün ormana gider ve geri gelmez. Rüya ile gerçek arasında, hakikatin izinde, doğa ile insanın konuştuğu bir başyapıt. Semih Kaplanoğlu’nun filmi Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Uzak İhtimal

Mahmut Fazıl Coşkun

Uluslararası başarısı ile Türk sinemasında önemli yer edinen Coşkun’un ilk uzun metrajlı filmi, kültürler arası farklardan sevdanın fark gözetmemesine kadar geniş bir çerçevede Türkiye’ye bakıyor. Köyünden Galata’ya gelip bir caminin müştemilatında yaşayan ve müezzinlik de yapan Musa’nın karşı komşuna olan gizli ve derin aşkı, Clara’nın bir rahibe adayı olması sebebiyle sarsıntı geçirir. Filmin bitişi fazlasıyla içten, dokunaklı ve gözlerinizi kapayıp rüzgarın sesinde kalbinizde kalan duyguya kendinizi bırakacağınız cinsten…

Ağaçlardan Bahsetmek

Suhaib Gasmelbari

45 yıldır arkadaş olan Sudan Sinema Kulübü üyelerinin neredeyse yarım asır sonra yeniden bir araya gelip ülkelerinde sinema gösterimi yapma çabasının hikayesi… Müslüman toplumların sinema ile arasına çektiği perdenin lüzumsuzluğunu anlatan film, esasında çok geç kalınan ama her şekilde ram olunması gereken yola işaret ediyor. Gasmelbari’nin belgeseli, kırsalı şehre, şehri kırsala anlatan bir yapım…

Aga

Milco Lazarov

Eşi Sedna’nın vefatının ardından Nanook’un, uzun zaman önce kaçan kızları Ága’yı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatan film Asya’nın kuzeyinde Yakutistan topraklarında geçiyor. Kentleşmenin aileye yaşattığı bölünme ve zorlu şartlara rağmen değerlerinden vazgeçmeme mücadelesinin hikayesi…

İçimdeki Kahraman

Sinan Sertel

Tam olarak bir kahraman hikayesi… Hollywood’un dayattığı dünyayı kurtaran cinsinden değil, Anadolu kültüründen beslenen insana, kendine dönme düsturunu anlatan film, absürt anlatımı ve fantastik yapısıyla dikkat çekiyor. Büyük bütçeli Hollywood filmlerinin aksine mütevazı bütçesiyle hem kahraman hem de anti kahraman yorumu barındırıyor. Yazın kendinize döndüğünüz günlerde aklınıza olacak bir film…

Mükemmel Günler

Wim Wenders

Umumi tuvaletleri temizlemekle görevli Hirayama’nın (Kôji Yakusho) işini titizlikle yaparken göğe bakarak mutlu olduğu anlar bile yaz tatilinde günde 5 öğün yapmanız gereken ve sizi derinden etkileyecek şeye işaret ediyor. Wim Wenders’in 2023 yapımı filmi hayatın sanatla ve teknoloji ile kurduğu ilişkiyi, her gün görmezden geldiğimiz bir işçinin gözünden etkileyici bir üslupla anlatıyor.

Selam Sinema

Muhsin Mahmelbaf

Bir sinema filmi çekiminin oyuncu seçmelerine katılmak için izdiham oluşturan binlerce kişinin hikayesi. Esasında onların değil, sinema arzusunun hikayesi. Aslında o da değil; sanatın insanla ilişkisinin ve ‘neden sinema’ sorusunun cevabının filmi… İranlı yönetmen Muhsin Mahmelbaf’ın sinemanın yüzüncü yılı için 1995’te çektiği filmi izlememek sinemacılar için utanç kaynağı, izleyici için ise büyük eksiklik olur…

Düşler Diyarı

Benh Zeitlin

Hayalle gerçek arasında, bir felaketin eşiğinde ve sonrasında, bir kız çocuğunun gerçekle sınırlanmamış dünyasında, ailenin önemini vurgulayan dokunaklı bir film… Asıl adı Hushpuppy (Cimcime) olan Benh Zeitlin’in 2013’te çektiği film, New Orleans’ın kıyılarında “Leğen” adı verilen ve yoksulların yaşadığı yerde Cimcime’nin anne özlemi ve babasının hastalığı arasındaki fantastik bağı ve hayal dünyasını resmediyor.

Burası Cennet Olmalı

Elia Süleyman

Filistin sinemasının özgün yönetmeni Elia Süleyman’ın sinema tarihine geçen harika filmi… Yaşanan dramı ve haksızlığı ironik, absürt bir dille anlatan film, özellikle Batılıların Filistin Davası’na ve İsrail soykırımına karşı çelişkili tutumunu eleştiriyor. Güldürüyor, eğlendiriyor ama her sahnesinde düşündürüyor…

Öldürme Eylemi

Joshua Oppenheimer

Biraz sert ama duygulu… 1960’larda Endonezya’da yaşayan Enver, arkadaşlarıyla karaborsada küçük bir sinema çetesi kurmuştur. 1965’te ülkede askeri darbe olunca bu çete ölüm makinesine dönüşür. Sinemadan insan canına… Pişmanlıklar ve anlamsızlıklar… Ne diyelim, izleyin ve etkilenin…







