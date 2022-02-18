Hayat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı 13 ilaç geri ödeme listesine alındı
GENEL SAĞLIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı: 13 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1’i kanser ilacı olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Bakan Bilgin, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı: 13 ilaç geri ödeme listesine alındı
13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1’i kanser ilacı olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Bakan Bilgin, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu ifade etti.

  • Bakan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 4’ü ithal, 9’u imal olan toplam 13 ilacın yayımlandığı bilgisini paylaştı.

İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini bildiren Bilgin, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

Eklenen 13 adet ilacın geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu. Bu ilaçlardan 1’i insan immunoglobulini, 1’i Hemofili ilacı ve 1’i kanser ilacı olup 1’i ağrı kesici ateş düşürücü şurup, 1’i antibiyotik, 1’i enteral beslenme ürünü, 1’i genel anestezik, 1’i zehirlenme tedavisi ilacı, 1’i parenteral antibiyotik, 1’i eklem ve kas ağrısında kullanılan topikal ilaç, 1’i topikal antifungal, 1’i topikal antiviral, 1’i yanık tedavisinde kullanılan ilaçtan oluşuyor.

SMA hastalarının ilaç giderleri SGK tarafından karşılanacak: Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEM
SMA hastalarının ilaç giderleri SGK tarafından karşılanacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Molnupiravir yoğun bakımı azaltacak
KORONAVİRÜS
Molnupiravir yoğun bakımı azaltacak

Türkiye'de ilk olacak kanser hücre tedavisinin hastalardaki uygulaması başladı
HAYAT
Türkiye'de ilk olacak kanser hücre tedavisinin hastalardaki uygulaması başladı
Denizden fışkırdı

Denizden fışkırdı

​Gece saatlerinde denize açılan balıkçılar neye uğradığını şaşırdı.
14 bin yıl önceye kapı araladı

14 bin yıl önceye kapı araladı

​Bilim insanları İzmir'e akın etmişti, sırrı çözülüyor.
İngiliz basını dünyaya duyurdu: Hoşgeldin Türkiye

​İki çocuk annesi kremini ihraç etmeye başlayacak

​Dalış yapmak için gidenler fark etti.

​Kız Kulesi restorasyon ile gözlerini yeniden açıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.