Canan Karatay: İstediğimi söylerim

Grip aşısı ile ilgili tartışmaların alevlenmesine neden olan Canan Karatay, Sağlık Bakanlığı'nın suç duyurusu ile ilgili konuştu.

Karatay, suç duyurusuna ilişkin "Herkes fikrini açıkça söyleyebilir, ben 50 yıllık bir hekimim. Dört kıtada hekimlik yaptım, istediğim gibi konuşurum. Bana niye hücum ediyorlar, 7 sene önce yazılan kitaplarda bunlar var, onları okusunlar. Bana hücum etmesinler" dedi.

Doktorlar tepki göstermişti

Dr.Canan Karatay geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, grip aşılarında alüminyum bulunduğunu ve bunun da Alzheimer’e sebep olduğu için sağlığa zararlı olduğunu öne sürmüştü. Karatay’ın açıklamalarına meslektaşlarından tepki gelmişti.

Ortak bir yazılı açıklama yapan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) üyesi doktorlar, grip aşısının içinde alüminyum olmadığını belirterek bu aşının sağlık için gerekli olduğunu öne sürmüştü.

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Doktorlar yazılı açıklama yapmıştı: