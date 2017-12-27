Canan Karatay: İstediğimi söylerim

Grip aşısı ile ilgili tartışmaların alevlenmesine neden olan Canan Karatay, Sağlık Bakanlığı'nın suç duyurusu ile ilgili konuştu.
Karatay, suç duyurusuna ilişkin "Herkes fikrini açıkça söyleyebilir, ben 50 yıllık bir hekimim. Dört kıtada hekimlik yaptım, istediğim gibi konuşurum. Bana niye hücum ediyorlar, 7 sene önce yazılan kitaplarda bunlar var, onları okusunlar. Bana hücum etmesinler" dedi.
Doktorlar tepki göstermişti
Dr.Canan Karatay geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, grip aşılarında alüminyum bulunduğunu ve bunun da Alzheimer’e sebep olduğu için sağlığa zararlı olduğunu öne sürmüştü. Karatay’ın açıklamalarına meslektaşlarından tepki gelmişti.
Ortak bir yazılı açıklama yapan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) üyesi doktorlar, grip aşısının içinde alüminyum olmadığını belirterek bu aşının sağlık için gerekli olduğunu öne sürmüştü.
Doktorlar yazılı açıklama yapmıştı:
- “Ünlü doktorumuza göre grip aşıları alüminyum içerdiği için tehlikeli. Basına yansıyan sözleriyle: ’Aşıların içinde alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Aşı vurulmaya gerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanımı çok önemlidir.’ Bu ifadede bilimsel olarak pek çok yanlış var ancak biz sözü uzatmadan konunun uzmanı hekimler olarak sadece şunu söylemek istiyoruz, Grip aşılarının içinde alüminyum yoktur. Her yıl dünya genelinde, başta gebeler, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere 250 Bin -500 Bin kişinin ölümüne sebep olan grip hastalığından korunmanın aşıdan daha etkili bir yolu da yoktur. Halka bu şekilde yanlış mesajlar vererek aşıdan soğutmak, çok sayıda kişinin hastalanmasına ve ölmesine neden olmak anlamına gelir. Kendini hekim olarak tanımlayan tüm meslektaşlarımızı söylemlerini bilimsel verilere dayandırmaya, medya kuruluşlarını da topluma doğru mesajları ulaştırma konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz."