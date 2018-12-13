Canan Karatay: Yüksek kolesterol kalp krizi yapmaz

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kolesterol tartışmalarına ilişkin "Yüksek kolesterol kalp krizi yapmaz. Hepsi yalan. Kalp krizi geçirenlerin yarısının kolesterolü normal. Kalp krizi geçiriyorsa, kolesterol normalse neden kalp krizi geçiriyor? Kolesterol kalp krizi yapar' demek yalandır. İlaç satabilmek için paradigmayı değiştirdiler. Kolesterol kalp krizi yapıyor' çok büyük bir yalan. Amerikan Kalp Derneği, kolesterolü kalp için risk faktöründen çıkardı" dedi.

Canan Karatay, "Hekimlik kılavuzlarla yapılmaz, kılavuzlar yol göstericidir. O kılavuzları kolesterol için konuşuyorum. Profesör de yardımcı da, aile hekim de kullanıyor. O zaman neden profesör oluyorsun?" ifadesini kullandı.

Ekmek yemeyin

Habertürk'e konuşan Canan Karatay, "Özel bir okulda konferans veriyorum. Herkes çiftçi. 'Sizde ilaçlama yapılıyor mu' dedim. 'Biz ilaçlama yapmazsak ceza alırız' dediler. Bitti." ifadesini kullandı.

Karatay, "Ekmek yemeyin diyorum. Unlara da bir sürü kimyasal madde katılıyor. Bu kimyasal maddeler ile miktarı artıyor, bağımlılık yapıyor ve hamur yapmakta kolaylık oluşturuyor. Bromür, kanserojen bir madde. Bromür katılmadan hakiki ekmek olur. Çin ve Meksika yasakladı. Türkiye'de ekmeğin ne kadar çok kullanıldığını siz düşünün. Vücutta iyot kullanımına mani oluyor. Bütün hormon yapan prostatta, yumurtalıkta, beyinde iyot olmazsa hücrelerimiz çalışmıyor. Bromür de buna mani oluyor." dedi.

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