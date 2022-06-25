Hayat Canlı yayında Pınar Gültekin davası kavgası Sunucu ve konuklar Ersan Şene tepki gösterdi
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Canlı yayında 'Pınar Gültekin davası' kavgası: Sunucu ve konuklar Ersan Şen'e tepki gösterdi

Hukukçu Ersan Şen, katıldığı canlı yayında Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katiline yapılan ceza indirimine duygusal yaklaşılmaması gerektiğini savundu. Program moderatörü ve konuklar, Şen'in bu sözlerine sert tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı yayında Pınar Gültekin davası kavgası: Sunucu ve konuklar Ersan Şene tepki gösterdi
​Canlı yayında 'Pınar Gültekin davası' kavgası.

Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis kararının "haksız tahrik" ile 23 yıla indirilmesi, Habertürk TV'de masaya yatırıldı.

Konuyla ilgili konuşan hukukçu Ersan Şen, cinayet de katile verilen ceza indimi de vicdanları yaralasa da, kanun uygulayıcıların kararlarına saygı gösterilmesi ve duygusal yaklaşılmaması gerektiğini söyledi.

"MAHKEMELER İSTEDİĞİNİZ GİBİ KARAR VEREMEZ"

Ersan Şen'in bu söylemi sonrası başta moderatör Hülya Hökenek dahil konukların tepkisine neden oldu.

Şen, gelen tepkiler üzerine "İstediğiniz kadar kabul etmeyin, hakimleri gömemezsiniz. İşinize gelen kararı beğenip, işinize gelmeyeni beğenmeyeceksiniz. Dosyanın içeriğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ondan sonra yarın nasıl adalet arayacaksınız? Mahkemeler sizin istediğiniz gibi karar vermez, öyle bir dünya yok. Eleştirebilirsin kızabilirsin, ama yarın bir gün o mahkemelerin karşısına çıktığında kendini nasıl savunacaksın?" açıklamasında bulundu.

Canlı yayında 'Pınar Gültekin davası' kavgası: Sunucu ve konuklar Ersan Şen'e tepki gösterdi
OYNAT 02:20
Canlı yayında 'Pınar Gültekin davası' kavgası: Sunucu ve konuklar Ersan Şen'e tepki gösterdi
Hukukçu Ersan Şen, katıldığı canlı yayında Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katiline yapılan ceza indirimine duygusal yaklaşılmaması gerektiğini savundu. Program moderatörü ve konuklar, Şen'in bu sözlerine sert tepki gösterdi.

Gazeteci Faruk Aksoy, Şen'e "Önüne gelen hükümete, ekonomiye, maliyeye saldırıyor, ekonomist kesiliyor, bakanlara saldırıyor bir şey demiyorsunuz." ifadeleriyle karşılık verdi.

Tartışmanın uzaması nedeniyle moderatör Hülya Hökenek "Bir yere varamayacağız, başka konuya geçelim" diyerek nokta koydu.

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Pınar Gültekin duruşmasında sanık avukatından tüyler ürperten savunma: Durup dururken 'öldüreyim' demedi
FOTOĞRAF 32
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Türkiye'nin kanını donduran Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar verildi.
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Katil Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası, haksız tahrikle 23 yıla indirildi.
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Yargılanan tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın ise beraatine karar verdi.<br><br>
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Karar tepkileri beraberinde getirirken katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın avukatının duruşmada yaptığı skandal savunma ortaya çıktı.
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\"DURUP DURURKEN PINAR'I ÖLDÜREYİM DEMEDİ\"<br><br>Avukat savunmasında, \"Müvekkilim durup dururken gideyim şu Pınar'ı öldüreyim dememiştir\" dedi.<br><br>
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\"CANAVARCA HİSLE HAREKET ETMEDİ\"<br><br>Müvekkilinin canavarca cinayet işlemediğini savunan avukat, \"Müvekkil, canavarca hisle hareket etse başka türlü öldürürdü ellerini bağlayarak vs şekilde öldürürdü ama müvekkil, maktül hiç hareket etmediğini anlayınca gidip benzin alıp yakmıştır, amacı suç delillerini gizlemektir.<br><br>
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\"İTİRAF ETMESEYDİ CESET BULUNAMAZDI\"<br><br>Adalet tecelli etsin deniyor ama müvekkilim itiraf edip cesedin yerini gösterdiği için bu aşamaya gelinmiştir yoksa maktulün cesedinin bulunması mümkün değildi.\" savunmasında bulundu.
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Pınar Gültekin duruşmasında sanık avukatından tüyler ürperten savunma: Durup dururken 'öldüreyim' demedi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Müebbet kararı "haksız tahrik" ile 23 yıla indirildi. Karar tepkileri beraberinde getirirken, duruşma sırasında Avcı'nın avukatının savunması ortaya çıktı. Sanık avukatı, müvekkilinin "durup dururken Pınar'ı öldürmediğini" ve cinayeti 'canavarca hisle' işlemediğini öne sürdü. Avukatın açıklamaları sırasında mahkeme salonu buz kesti.

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