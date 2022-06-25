Canlı yayında 'Pınar Gültekin davası' kavgası: Sunucu ve konuklar Ersan Şen'e tepki gösterdi
Hukukçu Ersan Şen, katıldığı canlı yayında Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katiline yapılan ceza indirimine duygusal yaklaşılmaması gerektiğini savundu. Program moderatörü ve konuklar, Şen'in bu sözlerine sert tepki gösterdi.
Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis kararının "haksız tahrik" ile 23 yıla indirilmesi, Habertürk TV'de masaya yatırıldı.
Konuyla ilgili konuşan hukukçu Ersan Şen, cinayet de katile verilen ceza indimi de vicdanları yaralasa da, kanun uygulayıcıların kararlarına saygı gösterilmesi ve duygusal yaklaşılmaması gerektiğini söyledi.
"MAHKEMELER İSTEDİĞİNİZ GİBİ KARAR VEREMEZ"
Ersan Şen'in bu söylemi sonrası başta moderatör Hülya Hökenek dahil konukların tepkisine neden oldu.
Şen, gelen tepkiler üzerine "İstediğiniz kadar kabul etmeyin, hakimleri gömemezsiniz. İşinize gelen kararı beğenip, işinize gelmeyeni beğenmeyeceksiniz. Dosyanın içeriğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ondan sonra yarın nasıl adalet arayacaksınız? Mahkemeler sizin istediğiniz gibi karar vermez, öyle bir dünya yok. Eleştirebilirsin kızabilirsin, ama yarın bir gün o mahkemelerin karşısına çıktığında kendini nasıl savunacaksın?" açıklamasında bulundu.