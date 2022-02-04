Türkiye'de ilk olacak kanser hücre tedavisinin hastalardaki uygulaması başladı

Dünya Kanser Günü dolayısıyla bir otelde, hibrit olarak uluslararası katılımlı düzenlenen "2. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Günleri" başladı. Bu çerçevede Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneğinin ev sahipliğinde 6 Şubat'a kadar sürecek toplantıların ana gündem maddesini CAR-T hücre tedavisi ve kanserde agnostik tedavi yaklaşımları oluşturacak.

"Kişiselleştirilmiş tedavilere yanıt oranı yüzde 80'lere çıkıyor"

Prof. Dr. Altuntaş, bugün onkoloji tedavilerinin yüzde 46'sının hedefli tedavi olduğunu, geliştirme aşamasındaki kanser ilaçlarının yüzde 73'ünü ise kişiselleştirilmiş tedavilerin oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hedefli tedaviler, sağ kalım oranlarını önemli düzeyde artırmaktadır. Çoğu kanser türünde kemoterapi yanıtları yüzde 30-50 iken, kişiye özgü hedefli tedaviler ile tedaviye bağlı yanıt oranları yüzde 80'lere kadar çıkmaktadır. Kişiselleştirilmiş tıbbın amacı, hastaların genetik yapısını ve hastalara özgü diğer özellikleri dikkate alarak tedavileri bireylere uygun hale getirmektir.

Kişiselleştirilmiş tıp, tümörlerde kansere yol açan genetik değişimlere odaklanmaktadır. Değişen genler, hedeflenebilir genomik değişiklikleri tespit eden bir test türü olan genomik testlerle tespit edilebilmektedir.

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Hastaların kansere yol açan onkogenik etkenleri seçici bir şekilde inhibe eden potansiyel tedavilerden yarar sağlayabilmesi için yüksek kaliteli gen testlerinin rutin klinik uygulamanın bir parçası olması önemlidir."

Türkiye'de ilk olan CAR-T hücre tedavisinin klinik çalışmaları sürüyor

Prof. Dr. Altuntaş, kişiselleştirilmiş CAR-T hücre tedavisinin, Türkiye'de ilk kez klinik araştırma kapsamında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hematolojik kanserli hastalara uygulanmaya başladığını anımsattı.

"Ülkemizde bir ilk olarak Multiple Myeloma hastalarında faz çalışmaları kapsamında, CAR-T hücre tedavisini uygulamaya başladık. Hastalar, kanser hücrelerini daha güçlü bir şekilde yok eden ve yüz binlerce dolara mal olan bu tedaviden, yürütülen klinik araştırma kapsamında ücretsiz yararlanabiliyor.

CAR-T hücreleri genetik olarak tasarlanmış yapay T-hücre reseptörlerini taşır. Bu şekilde bağışıklık hücreleri kanser hücrelerine karşı yönlendirilmekte ve kanser hücrelerinin bağışıklık hücreleri tarafından yok edilmesini sağlamaktadır.

Teorik olarak, bu üretilmiş hücreler, herhangi bir antijene karşı yönlendirilebilir ve hedef kanser hücrelerini daha güçlü şekilde öldürebilir. Bu işlem aslında kişiselleştirilmiş bir tedavi yöntemidir."