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Cemaat, imama uymak için nasıl niyet etmelidir?

İmama uyan kimse nasıl niyet eder?

Niyet, namazın şartlarından biridir. Kişi, farz, vacip veya nafile namazlardan hangisini ve hangi vaktin namazını kılacağını, tek başına mı yoksa imama uyarak mı ifa edeceğini niyetinde belirlemesi gerekir. Peki Cemaat, imama uymak için nasıl niyet etmelidir? Haberimizde Diyanetin "imama uyan kimse nasıl niyet eder?" sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İslam'ın 5 şartından biri de namaz kılmaktır.
İslam'ın 5 şartından biri de namaz kılmaktır.

Namazın şartlarından biri de niyettir. Peki imama uyan kimse nasıl niyet eder? İşte Diyanetin cevabı:

Cemaat, imama uymak için nasıl niyet etmelidir?

Niyet, namazın şartlarından biridir. Kişi, farz, vacip veya nafile namazlardan hangisini ve hangi vaktin namazını kılacağını, tek başına mı yoksa imama uyarak mı ifa edeceğini niyetinde belirlemesi gerekir. Önemli olan bunların kalben bilinmesidir; dil ile söylenmesi ise bu konudaki iradesinin pekiştirilmesi açısından güzel görülmüştür (Merğînânî, el-Hidâye, I, 297, 298).

Buna göre, namazını imama uyarak kılacak kişinin, buna kalben niyet etmesi gerekir; aksi takdirde imama uymaya niyet etmeden kılacağı namaz geçersiz olur. Ayrıca, diliyle “uydum hazır olan imama” demesi de uygun olur.

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