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Hayat Çevresindekiler çok kilo almışsın diyorlardı Karnından 5 kilo tümor çıktı
GENEL SAĞLIK

Karnında ağrı hissedenler Tümör konusunda dikkat

Çevresindekiler çok kilo almışsın diyorlardı: Karnından 5 kilo tümor çıktı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Özel Tatvan Can Hastanesinde yapılan başarı ameliyatla bir kadının karnından 5 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Tatvan ilçesinde ikamet eden 44 yaşındaki N.A.; nefes darlığı, karın ağrısı ve karında hızlı büyüme şikayetleriyle Özel Tatvan Can Hastanesine başvurdu.

Haber Merkezi İHA
Doktorların iki saatlik operasyonuyla 5 kg'lık tümör çıkartıldı.
Doktorların iki saatlik operasyonuyla 5 kg'lık tümör çıkartıldı.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Veysel Toprak tarafından yapılan tetkikler sonucunda N.A.’nın karnında tümör olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ameliyat kararı verildi. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Veysel Toprak ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 2 saatlik başarılı bir operasyon neticesinde N.A.’nın karnından 5 kilogramlık bir tümör kitlesi çıkarıldı. Başarıyla sonuçlanan ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hasta, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

  • Gerçekleştirilen başarılı operasyon ile ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Veysel Toprak, N.A.’nın karnından 5 kilogramlık bir tümör kitlesi çıkarıldığını söyledi.

İHA
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Yılların ağrısı 2 saatte dindi

Başarılı ameliyat neticesinde hastanın sağlığına kavuştuğunu kaydeden Op. Dr. Toprak,

“Kadınlarda pelvik kitle kadın üreme organlarında iyi huylu kist veya kötü huylu tümörler şeklinde ciddi sonuçlar doğurabilen oluşumlardır. Örneğin rahimde (uterus) miyom ve over kistleri kadın üreme sisteminde pelvik kitlelere örnek olarak gösterilebilir.

  • Pelvik inflamatuar hastalık olarak bilinen uterus, over ve fallop tüplerinin enfeksiyonları da karında şişmeye neden olarak pelvik kitle imajı oluşturabilir. Erkek ve kadınlarda pelvik kitle alt karın bölgesindeki diğer organlara ait patolojilerin sonucu da gelişebilir.

Karın ağrısının sebebi tümör çıktı
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Karın ağrısının sebebi tümör çıktı

Yaygın bir barsak tıkanıklığı veya iltihabı ya da sindirim sistemi tümörleri de pelvik kitle nedeni olabilir. Bizim hastamızda da rahimden kaynaklanan dejenere myomu vardı. Nefes darlığı, karın ağrısı, karında hızlı büyüme sonrası yapılan muayenesinde karnı dolduran kitle tespit edilerek tümör markerları ve diğer testler ile operasyon hazırlığı tamamlandı. Çevre organlara yapışıktı, yaklaşık 2 saat süren bir ameliyattan sonra hastamızın karnından 5 kilogram ağırlığındaki kitleyi çıkardık. Hastamız sağlığına kavuşmuş oldu” diye konuştu.

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