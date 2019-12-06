Bir çocuk kitabında daha skandal: Hayvana şiddet ve kötülük heveslendiriliyor

Pumbaranlar’a ne oldu? isimli kitapta kaplumbağa yapılan işkencenin anlatıldığı sayfa.

Çocuk kitaplarındaki skandallara bir yenisi daha eklendi. Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları tarafından yayımlanan “Pumbaranlar’a ne oldu?” adlı bu kitabın yazarı Elif Yonat Toğay, çocuklara adaleti öğretirken kötülüğe kötülükle karşılık verilmesi gerektiğini kaleme almış.

HAYAT Yine çocuk kitabı yine skandal: Anne baksana ne kadar tuhaf bir şey yazıyor'

Kitabın kahramanları olan karıkoca, hayvanlara öyle eziyet ederler ki, ‘ilginç hayvanlar’ ve ‘ilginç bitkiler’ dayanamaz ve bu karıkocayı cezalandırmaya karar verirler. Bu cezalandırma işi için de planlar yapılır. Kitapta ‘kötülük edene kötülük yapmak’ fikri çocuklara planlı bir şekilde anlatılıyor.

Pumbaranlar’a Ne Oldu?, Kırmızı Kedi Çocuk, Elif Yonat Toğay, 74 sayfa

GÜNDEM Skandal ifadelerin yer aldığı çocuk kitabı toplatıldı

Günümüzde hayvanlara yapılan eziyetlerin daha şiddetli hallerini tasvir eden yazar, çocuklara hayvan sevgisinden uzak ve kötülüğün yaygın olduğu bir dünyayı empoze ediyor. Canlı canlı pişirilen kaplumbağalar, ayakları zincirlenen filler kitapta geçen işkence türlerinden sadece bir kaçı.

Ayakları zincirlenen filin kitaptaki görseli

Söz konusu çocuk kitabında kötülüğe dair korkunç ifadeler olduğunu belirten Hürriyet yazarı Ömür Kurt, "Bir çocuk kitabında can çekiştirerek kaplumbağa haşlamak" isimli yazısında baştan sona kitabın incelemesini yaparak ebeveynleri uyarıp; yayıncıları, editörleri ve yazarları dikkatli olmaya davet ediyor.