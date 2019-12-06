Hayat Bir çocuk kitabında daha skandal Hayvana şiddet ve kötülük heveslendiriliyor
AKTÜEL

Çocuk kitabında skandal: Şiddete heveslendiriliyor

Bir çocuk kitabında daha skandal: Hayvana şiddet ve kötülük heveslendiriliyor

Çocuk edebiyatında kullanılan dilin tehlikeli boyutlara ulaştığı kitaplar ne yazık ki bir türlü bitmiyor. Her geçen gün yeni bir kitabın içerik ve dil olarak çocuklara uygun olmadığı ortaya çıkıyor. Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları tarafından yayımlanan “Pumbaranlar’a ne oldu?” adlı bu kitap da tam bunlara örnek. Kitabın yazarı Elif Yonat Toğay, çocuklara adaleti öğretirken kötülüğe kötülükle karşılık verilmesi gerektiğini kaleme alırken hayvanlara şiddet de teşvik ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pumbaranlar’a ne oldu? isimli kitapta kaplumbağa yapılan işkencenin anlatıldığı sayfa.
Pumbaranlar’a ne oldu? isimli kitapta kaplumbağa yapılan işkencenin anlatıldığı sayfa.

Çocuk kitaplarındaki skandallara bir yenisi daha eklendi. Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları tarafından yayımlanan “Pumbaranlar’a ne oldu?” adlı bu kitabın yazarı Elif Yonat Toğay, çocuklara adaleti öğretirken kötülüğe kötülükle karşılık verilmesi gerektiğini kaleme almış.

Yine çocuk kitabı yine skandal: Anne baksana ne kadar tuhaf bir şey yazıyor'
HAYAT
Yine çocuk kitabı yine skandal: Anne baksana ne kadar tuhaf bir şey yazıyor'

Kitabın kahramanları olan karıkoca, hayvanlara öyle eziyet ederler ki, ‘ilginç hayvanlar’ ve ‘ilginç bitkiler’ dayanamaz ve bu karıkocayı cezalandırmaya karar verirler. Bu cezalandırma işi için de planlar yapılır. Kitapta ‘kötülük edene kötülük yapmak’ fikri çocuklara planlı bir şekilde anlatılıyor.

Pumbaranlar’a Ne Oldu?, Kırmızı Kedi Çocuk, Elif Yonat Toğay, 74 sayfa

Skandal ifadelerin yer aldığı çocuk kitabı toplatıldı
GÜNDEM
Skandal ifadelerin yer aldığı çocuk kitabı toplatıldı

Günümüzde hayvanlara yapılan eziyetlerin daha şiddetli hallerini tasvir eden yazar, çocuklara hayvan sevgisinden uzak ve kötülüğün yaygın olduğu bir dünyayı empoze ediyor. Canlı canlı pişirilen kaplumbağalar, ayakları zincirlenen filler kitapta geçen işkence türlerinden sadece bir kaçı.

Ayakları zincirlenen filin kitaptaki görseli

Söz konusu çocuk kitabında kötülüğe dair korkunç ifadeler olduğunu belirten Hürriyet yazarı Ömür Kurt, "Bir çocuk kitabında can çekiştirerek kaplumbağa haşlamak" isimli yazısında baştan sona kitabın incelemesini yaparak ebeveynleri uyarıp; yayıncıları, editörleri ve yazarları dikkatli olmaya davet ediyor.

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