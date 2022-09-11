Çocuk sağlığı uzmanı uyardı: Okulların açılması ve mevsim geçişleriyle çocuk hastalıkları için Eylül kritik ay

Sıcaklıkların düşmeye başlaması ve okulların açılmasıyla birlikte çocukların sık hastalandığı bir döneme girdik. Çocuk Sağlığı Uzmanı Doktor Hakan Onur, iki yıldır dünya üzerinde belirgin bir etki oluşturan Covid-19 salgınıyla beraber artık herkesin virüsler ve enfeksiyon hastalıkları konusunda az ya da çok bilgiye sahip olduğunu söyledi. Dr. Onur, özellikle hijyenin, izolasyonun ne kadar önemli olduğu konusunda kapanmayla birlikte hastalıklarda, özelikle çocuk hastalıklarında belirgin bir azalmanın Covid-19 döneminde görüldüğünü hatırlattı.

“Hastalık ateşleri kötüye işaret değildir”

Fakat geçen yılla beraber kapanmaların artık kalmaması, kreşlerin, anaokullarının, ilk ve ortaöğretim eğitiminin başlamasıyla beraber özelikle 1-4 yaş arasındaki çocuklardan başlamak üzere ortaokul çağının sonuna kadar, 13-14 yaşlarındaki çocuklarda belirgin haslıklarda, özelikle viral hastalıklarda artış gördüklerini anımsatan Dr. Onur, bunun nedenini ise “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her zaman der ki, eğer bir çocuk 1-4 yaş arasında ve evde ise yılda 6-8 kez, bu çocuk eğer kreşe veya anaokuluna gitmeye başladıysa bu sayıları birer, ikişer kat artırarak hasta olma hakkına sahiptir. Bu ateşlenmelerin hepsi gerçekten kötüye işaret midir? Tabi ki değildir. Çünkü çocukluk çağındaki enfeksiyonun yüzde 80’i virüslerdir.” dedi.

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“Eylül ayı bizim için çok kritik bir aydır”

“Son yıllarda korona virüs, influenza denilen virüsler, nezle virüsleri, bugünlerde fazlaca görülen el, ayak hastalıkları gibi virüsler, suçiçeği, kızamık gibi bunların hepsi virüs hastalıklarıdır.” diyen Dr. Onur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunların hedef kitlesi çocuklardır. Neden çocuklardır? Birincisi daha bağışıklık sistemleri tam gelişmemiş varlıklardır. İkincisi, toplu yaşamaya bizden daha fazla müsaitler. Çünkü kreşe, anaokuluna, ilkokula, parka, bahçeye gidiyorlar. Bunlardan bir kişinin hasta olması demek diğerlerinin de yüzde 80-90, 3-5 gün içinde hasta olması demektir. Bu anlamda Eylül ayı bizim için çok kritik bir aydır. Çünkü Eylül ayıyla beraber mevsim değişmeye başlar. Yazdan sonbahara geçeriz ve ani gündüz-gece farklılıkları virüslerin en sevdiği şeylerdir. Aşırı sıcakta çok yaşamazlar, onun için Doğu, Güneydoğu gibi bölgelerde yazın pek hastalık görmeyiz.”



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Dr. Onur, “Ama Eylül ayıyla beraber mevsimin değişmesi ve özelikle kreş ve anaokullarının, ilk ve ortaokulların başlamasıyla beraber özel okullarda 20-25 öğrencinin, devlet okullarında 40-50 öğrencinin bir araya gelmesi, birinin burnunun akmasının yüzde 50-60’ına etki etmesini beklediğimiz bir durum. Eylül ayı gibi, 6 aydan büyük her çocuğa grip aşısı yapılabilir” ifadelerinde bulundu.

“Hasta çocuğun yemesini beklemeyelim, içmesini bekleyelim”

Genellikle virüs hastalıklarının, tedavisi olmayan hastalıklar olduğunu ifade eden Dr. Onur, sözlerini şöyle tamamladı: “Elimizde çok fazla özel ilaçlarımız yok. Yavaş yavaş üretilmeye çalışılan, özelikle araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarıyla koronavirüs için, influenza için ağızdan verilen ilaçlar oluşturmakla beraber yine bu hastalıkların yüzde 95-97 civarında herhangi bir ilaç verilerek tedavi edemiyoruz. Özelikle hasta çocuğun yemesini beklemeyelim, içmesini bekleyelim. Onun için ne kadar çok sıvı alırsa o kadar iyi. Hastalıklarla çocuk bağışıklık geliştirir. Hasta olmadan bir insanın bağışıklığını sağlaması çok mümkün değildir. Çocukluk döneminde 5 yaşında kadar sık hastalanan bir çocuk 6-7 yaşından sonra okula başladığı zaman daha az hasta olur.”

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GÜNDEM Okullarda uyum haftası başladı: Üç gün sürecek

FOTOĞRAF 8 Dünya genelinde corona virüs yeni vaka sayısı son bir haftada yüzde 18 azaldı. Ancak aşılama ve doğal enfeksiyonla elde edilen bağışıklık da her geçen gün düşüyor. Türkiye'de dördüncü doz aşısını olanların sayısı 12 milyonun altında. Sonbaharla birlikte yeni bir dalga beklendiğine dikkat çeken uzmanlara göre aşılama hızlanmalı. Türkiye'de ilk doz corona virüs aşısını 58 milyona yakın kişi oldu. İkinci dozda sayı 53 milyona, üçüncü dozda ise 28 milyona düştü. Dördüncü doz aşıyı ise sadece 11,5 milyon kişi oldu. Avrupa genelinde tam aşılı kişilerin oranı yüzde 80'lerdeyken, bu oran Türkiye'de yüzde 30'a kadar geriledi.<br>Sonbaharla birlikte hem grip virüsü, hem de corona virüsün yayılma ihtimalini hatırlatan uzmanlar, tehlikeye dikkat çekiyor. Doğal bağışıklığın kısa sürdüğünü ve herkesin hatırlatma dozunu olması gerektiğini vurgulayan Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç, \"Bütün herkesin yeni bir aşı bulunur mu, yeni bir uygulama bulunur mu gibi bir şeyi beklemeden, bir an önce üçüncü dozunu, eğer üç olmuşsa 4. dozunu olması gerekiyor. Öncelikle risk grupları gündeme getirilmeli\" dedi. Prof. Dr. Kılıç sözlerini şu şekilde sürdürdü:<br><br>\"Her sonbahar döneminde zaten grip salgınları görüyorduk, dolayısıyla ikisi birarada da olabilir. Yani hem grip aşılarını olmalarını riskli grubun özellikle, hem de covid aşılarını herkesin olması gerekiyor. Tabii burada bakanlığa da görev düşüyor. Sonbahara yönelik bir hazırlık yapması lazım. İlkokuldan itibaren bütün çocuklar bir riski grubu olarak kabul edilip 5-12 yaş arasında aşı tablosuna eklenmesi gerekiyor. Normal grip aşılarının da bakanlık tarafından temin edilmesi gerekiyor.\" Aşılanma oranı düştü: Sonbaharda salgın tehlikesi Aşılanma oranı düştü: Sonbaharda salgın tehlikesi Dünya genelinde corona virüs yeni vaka sayısı son bir haftada yüzde 18 azaldı. Ancak aşılama ve doğal enfeksiyonla elde edilen bağışıklık da her geçen gün düşüyor. Türkiye'de dördüncü doz aşısını olanların sayısı 12 milyonun altında. BiP'te paylaş

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