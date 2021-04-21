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Hayat Çocukları tehdit eden MIS-C ile ilgili araştırmaya göre vakaların yarısı yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor
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Çocukları tehdit eden MIS-C ile ilgili araştırmaya göre vakaların yarısı yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiftdoğan, "Özellikle şunu belirtmek gerekir ki bu hastalık, Kovid-19 geçiren tüm çocuklarda görülmüyor. MIS-C'yi geçiren çocukların yaş ortalaması 8 civarında. MIS-C tanılı olguların yarısının yoğun bakım ihtiyacı olduğunu belirledik" dedi.

Haber Merkezi AA
Çocukları tehdit eden MIS-C ile ilgili araştırmaya göre vakaların yarısı yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Kovid-19 geçiren çocuklarda görülebilen multisistem inflamatuar sendromuna (MIS-C) ilişkin yaptıkları araştırmada, vaka görülen çocukların yaklaşık yarısının yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu belirlediklerini ifade etti.

Ülke genelinde 25 merkezde görev yapan çocuk enfeksiyonu uzmanlarının oluşturduğu TURK MIS-C Çalışma Grubunun koordinatörlüğünü de yürüten Çiftdoğan, salgının ilk dönemlerinde çocukların Kovid-19'u genellikle semptomsuz bir şekilde geçirdiğini, semptom gelişenlerde de klinik seyrin erişkinlere göre daha hafif olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan,
Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan,

Çocuklarda MIS-C teşhislerinin ise 2020 yılının Nisan ayında Avrupa ve ABD'de Kovid-19 hastalığı geçirmiş çocuklara konduğunu belirten Çiftdoğan, şunları söyledi:

  • "Bu hastalık çocuklarda Kovid-19 geçirdikten sıklıkla 2-6 hafta veya daha sonra görülebiliyor. MIS-C gelişiminde Kovid-19'a karşı bağışıklık sisteminde gelişen anormal yanıtların sorumlu olduğu düşünülüyor. Bu ortaya çıkan anormal ve abartılı yanıt, çeşitli organ ve sistemlere hasar veriyor."

TURK MIS-C Çalışma Grubu olarak 25 merkezde yaptıkları çalışmada geçen yıl nisan ayından bu yana yaklaşık 400 çocuğa MIS-C teşhisi konduğunu belirlediklerini aktaran Çiftdoğan, şu bilgileri verdi:

  • "Özellikle şunu belirtmek gerekir ki bu hastalık Kovid-19 geçiren tüm çocuklarda görülmüyor. MIS-C'yi geçiren çocukların yaş ortalaması 8 civarında. MIS-C tanılı olguların yaklaşık yarısının yoğun bakım ihtiyacını olduğunu belirledik. Bu hastalık, zamanında müdahale edilmezse kalp kası ve koroner damarlar başta olmak üzere birçok organda yetersizliğe neden olabiliyor.
  • Özellikle son aylarda bu hastalığı geçiren çocuklar ishal, kusma gibi mide ve bağırsak sistemine ait yakınmalarla hastanelere başvuruyor. Menenjiti taklit eden baş ağrıları ve eklem ağrıları gibi birçok farklı klinik bulgularla karşımıza çıkıyor."

Erken tanı ve uygun tedavi

Çiftdoğan, MIS-C'nin tedavisinde, bağışıklık sistemini düzenleyici ilaçlar ve destek tedaviler kullanıldığını, yoğun ilaç tedavisiyle yüz güldürücü sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Anne ve babalara Kovid-19 sürecinde önemli görevlerin düştüğünü hatırlatan Çiftdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "MIS-C, Kovid-19'a göre daha tehlikeli bir hastalık. Aileler mutlaka çocuklarına maske kullanımı, mesafe ve el hijyeni konusunda eğitim vermeli. Öncesinde Kovid-19 geçiren ya da Kovid-19 hastası ile teması olan, ateş başta olmak üzere hastalık bulguları olan çocuklar mutlaka MIS-C yönünden de değerlendirilmelidir. MIS-C hastalığında erken tanı ve uygun tedavi hayat kurtarır."

Çocuklar için MIS-C tehlikesi: Ölümcül vakalar görülmeye başlandı
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İlk olarak İngiltere’de tanımlanan ve daha sonra Türkiye'de görülmeye başlanan MIS-C hastalığı, çocuklarda fark edilmeden koronavirüs sonrası ortaya çıkıyor. Dicle Üniversitesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yılmaz, hastalığın komplikasyonları henüz bilinmediği için çocukları yakın takibe aldıklarını söyledi.
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Hastalığın, kalp ve diğer organlar üzerinde etkileri olduğunu anlatan Dr. Yılmaz, ölümle sonuçlanan vakaların da olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, 2020'nin Mart ayından itibaren Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmeye başlanmasıyla genel seyrimizin asemtomatik bir düzeyde geçirdiğini biz de yaptığımız çalışmalarda ortaya koyduk.
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Nisan ve mayıs aylarından itibaren İngiltere’de tanımlanan çocuklarda 'multisistem inflamatuar sendrom' olarak adlandırdığımız hastalık, koronavirüs sonrası oluşmaya başladı. Vakaların yoğun olarak yaşanmasının ardından bu vakaları görmeye başladık. Çocuklar asemtomatik olarak belli etmeyecek şekilde seyrederken yaklaşık üzerinden 4 ile 6 hafta geçtikten sonra çocuklarda ateşle devam eden ve birçok organı tutabilen inflamatuar yanıta bağlı hastalıklar görülmeye başlandı.
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Bu hastalığın henüz oluşacak komplikasyonlarını henüz bilmiyoruz. Kalp üzerinde ve diğer organlar üzerindeki etkileri biliyor ve o anda tedavi edebiliyoruz. Bu durum maalesef ölümcül seyredebiliyor. Koronavirüsün kendisinden çok fazla ölümü görmezken, MIS-C’ye bağlı çocuklarda ölümcül vakalar görülmeye başladık. Koplikasyonların henüz ne olduğunu bilmediğimiz için çocukları yakın takibe alıyoruz. Biz şüphelenerek kandaki antikor düzeyinde bu çocukların daha önce koronavirüs geçirdiğini gördük diye konuştu.
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Kısıtlamaların ardından bu vakaların azaldığını, çocukların korumaya devam edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Yılmaz, Birçok hasta koronavirüs olduğunu veya geçirdiğini bilmeden 1 ay veya belli bir süre sonra başka Kawasaki veya a tipik Kawasaki sendromu benzeri dediğimiz hastalık bulgularıyla bize başvurabiliyor. Hekim arkadaşların şüphelenmesi üzerine birçok hastaya MIS-C tanısı koymuştuk. Son birkaç aydır, bu vakaları görmemeye başladık.
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Okulların tatil edilmesi, hafta sonu yasakları ve kurallara riayet edilmesi sonrası artık çok vaka görmüyoruz. Yeni normalleşme sürecine girildiğinde vatandaşların rehavete kapılmamaları lazım. Çocuklar hafif seyrediyor ama İngiltere’de son çıkan mutant virüs sonrası uzun dönem Covid-19 dediğimiz ve 5- 6 hafta semptomların devam ettiğini aynı zamanda çocuklarda da hastalık şiddetinin artacağının bulguları gelmeye başladı.
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MIS-C’ye geçirdikten sonra uzun dönem hayatlarında hangi bulguları bırakacağında henüz net bir bilgi olmadığından çocukları da halen korumaya devam etmeliyiz. Kurallara aynı oranda riayet etmeliyiz dedi.
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Çocuklar için MIS-C tehlikesi: Ölümcül vakalar görülmeye başlandı
İlk olarak İngiltere'de tanımlanan ve daha sonra Türkiye'de görülmeye başlanan, koronavirüsü hafif atlatan çocuklarda farkına varılamayan MIS-C hastalığı, ölümcül olabiliyor. Dicle Üniversitesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yılmaz, hastalığın komplikasyonları henüz bilinmediğinden çocukları yakından takip ettiklerini belirterek, ''Koronavirüsün kendisinden ölümü bu kadar görmezken, MIS-C'ye bağlı çocuklarda ölümcül vakalar görmeye başladık''
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