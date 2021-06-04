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Covid salgını kahvaltı alışkanlıklarını da değiştirdi!

Covid-19 salgını öncesi; kokusu, tadı ve görünümüne göre satın alınan kahvaltılık ürünler alışverişi, online ticarete kaydı. Tüketiciler evde geçirdikleri zaman diliminin artmasıyla birlikte, kahvaltılarını artık daha uzun zamanda ve daha bol çeşitle yapıyor.

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Covid salgını kahvaltı alışkanlıklarını da değiştirdi!
Peynirci Baba’nın online satışları bir önceki yıla göre %50 oranında arttı.

Pandeminin etkisi ile 2020 yılında %70’in üzerinde büyüyen online gıda alışveriş harcamaları 2021 yılında da hız kesmeden artış gösteriyor. Kısıtlamalardan dolayı fiziki mağazaların cirodaki payı düşerken, e-ticaret kanalları üzerinden satış ve hizmet ağı büyümeye devam ediyor.

  • Bünyesindeki 3 üretim tesisi ile Türkiye’nin önemli kahvaltılık üreticilerinden biri olan Peynirci Baba’nın online satışlarını bir önceki yıla göre %50 oranında arttı.


Şirden mayalı peynirler gözde

Küresel salgın sebebiyle evden çalışanların sayısı arttıkça evde geçirilen süreler de artmaya başladı. Değişen bu durum evdeki gıda alışverişlerinin de artmasına sebep oldu. Salgın öncesinde ortalama bir çeşit olan geleneksel kahvaltı sofralarındaki peynir çeşidi sayısı üçe çıktı. www.peynircibaba.com e-ticaret sitesi üzerinden derlenen verilere göre; hazmetmesi kolay, bağışıklık sistemini destekleyen ve şirden mayalı beyaz peynirlere büyük ilgi gösteriliyor.

Bağışıklık sistemi belirleyici

Her üç tüketiciden biri şirden mayalı peyniri tercih ederken, keyif veren kahvaltılık soslar, şarküteri ürünleri, pekmezler, reçeller ve ballar sofralarda daha çok yer almaya başladı. Olgunlaştırılmış beyaz peynirlerin daha rağbet gördüğü e-ticaret siparişlerinde yine bağışıklığa olan katkıları bilimsel olarak ortaya konan turşu çeşitleri ve özellikle de sarımsak turşusu yemek masalarının yeni yıldızı oldu. Karadut özü ve keçiboynuzu gibi pekmezlerin immün sistemine olan katkıları bilindiği için bu ürünlerin satış istatistikleri bir yıl öncesine nazaran % 40 oranında arttı.

Online satışlar artıyor

Pandemi öncesinde e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının yaklaşık olarak yüzde 10 olduğunu küresel salgın sonrası ise bu oranın %20’lere yükseldiğini ifade eden Peynirci Baba Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keskin, “Temassız, güvenilir bir alışveriş yöntemi olan e-ticaretin payı giderek artıyor. Kapanmalarla birlikte özellikle perakende sektöründe dijital dönüşümün etkilerini gördük. Biz de bu alana yatırımlarımızı artırmaya başladık. Evde daha fazla vakit geçirenler, kahvaltıya daha çok önem veriyor. Ayrıca kahvaltı sofralarındaki çeşit sayısı da ortalama 6 ürüne yükseldi” dedi.

Her iki müşteriden biri yeni

Pandemi döneminde yeni müşteri sayısında önemli değişimler gördüklerini aktaran Ali Keskin; “%50’nin biraz daha üzerinde yeni müşteri kazandık. Yeni müşteri kazanmamızda günlük teslimat hizmetimizin de başlaması etkin rol aldı. Şimdilik İstanbul Anadolu Yakası, Gebze’nin tamamı ve Kocaeli’nin bir bölümü ile Sakarya’da günlük teslimat hizmetimiz bulunuyor. Müşterilerimiz bu bölgelerde online mağazamızdan aldıkları ürünlerin teslim edilmesini istediği saat aralığını da kendileri seçebiliyor. Seçtikleri ürünler mağazalarımızdaki tazeliği ile zahmetsizce kapılarına teslim ediliyor.

  • Gıda alışverişlerine olan yoğun ilgiden dolayı online pazaryerlerinin de bu alana yöneldiğini görüyoruz. E-ticarette planladığımız yol haritasına göre pazaryerlerinde de inovatif ürün ve hizmetlerle yer alacağız, 2021 yılında bu yatırımlarımızı artıracağız. Hedefimiz e-ticaret kanalımızın yakaladığı bu satış grafiğini devam ettirmek. Bu nedenle online kanalımıza sistemsel altyapı ve reklam yatırımı yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.


Online ticarette en fazla ilgi gösterilen

ürünler:

Süt ürünleri (günlük süt, peynir çeşitleri, tereyağı, yoğurt, ayran ve kefir)

Zeytin ve turşu çeşitleri

Şarküteri çeşitleri

Bal ve Pekmez çeşitleri

Bitkisel çaylar

Bakliyat, sirke, salça, çay ve kahve

Satışı en fazla artan ürünler:

Sarımsak Turşusu % 50

Şirden mayalı peynir çeşitleri % 42

Günlük çiğ süt satışı % 40

Pekmez % 35

Şarküteri ürünleri % 30

Zeytin % 30

Turşu çeşitleri % 22

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