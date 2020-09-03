​Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir? Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir? Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir? İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Cuma namazına giden bazı vatandaşlar tarafından "Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Diyanetin yanıtı...

Haber Merkezi 03 Eylül 2020, 14:08 Son Güncelleme: 03 Eylül 2020, 14:08 Yeni Şafak