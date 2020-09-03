Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir? İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Cuma namazına giden bazı vatandaşlar tarafından "Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Diyanetin yanıtı...
"Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?" sorusuna Diyanetten şu yanıt verildi:
"Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.
Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152)."