Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu Türkiyenin en büyüğü Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete giriyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Türkiye’nin en büyüğü Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi’nin yarın itibariyle açılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Türkiye’nin en büyüğü Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete giriyor
Etlik Devlet Hastanesi

Türkiye’nin alan olarak en büyük şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak.

Açıldığında Ankara’nın ikinci şehir hastanesi olacak Etlik Şehir Hastanesi, 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu, 3 bin 724 yatak kapasitesi, 938 polikliniğe sahip olacak.

Her hastaya bir oda

Hastane konumu ve hizmet kapasitesi ile sadece başkente değil, çevre illere de hizmet verecek. 'Her hastaya 1 oda' anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.

Kabine sonrası müjde

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada en büyük sağlık yatırımlarından birisi olan Ankara’nın ikinci şehir hastanesi Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül Çarşamba günü törenle hizmete açılacağını söyledi.

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