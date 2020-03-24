Dayanışmamızın dünyada örneği yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı’nın Bilkent Yerleşkesi’nde Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. 32 bin yeni sağlık çalışanın alınacağı açıklayan Koca, yerli solunum cihazı için seri üretime başlanacağını aktardı. Koca, 6 üniversiteye aşı çağırısı yapıldığı söyledi. Koca ayrıca, Çin’den dün sabah virüse iyi geldiği belirtilen bir ilaç getirildiği ve yoğun bakım hastalarına uygulandığını açıkladı.

4,5 MİLYAR TL EK KAYNAK

Bireysel önlemlere vurgu yapan Koca, “Herkes kendi OHAL’ini kendi ilan etsin” dedi. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazanıldığını vurgulayan Koca, “Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz” ifadesini kullandı. Koca, sağlık çalışanları için aylık 1,5 milyar TL kaynak sağlandığını ve bunun 3 ay süreceğini söyledi.

65 YAŞ ÜSTÜNE ÇAĞRI

Koca özetle şunları söyledi: “Evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandırıldı, bu kurala uyun. Ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Felaket tellallığı yapan kimilerine de toplum olarak prim vermiyoruz.

OYNAT 00:00 Sağlık Bakanı Koca: İyileşen vakalarımız var, önümüzdeki günlerde açıklayacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'İyileşen vakalarımız var. İyileşmekte olan hastalarımızın fazla olduğunu belirtmek isterim. Bugün itibariyle sabah Çin'de bir ilaçtan sonuç aldıkları yönünde iddialar var. İlaçla ilgili bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Sabah gelen ilaçlarında yoğun bakımdaki hastalarımıza başlandığını da belirtmek isterim' dedi. BiP'te paylaş

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32 BİN YENİ PERSONEL

Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda neredeyse bir güvence değerinde kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızla ilgili bu hassasiyetlerde en üst düzey dikkat sahibinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu özenle belirtmek istiyorum. Kendisi ile Hazine ve Maliye Bakanımıza bu süreçte gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu süreçte çalışan Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum. Maske üretimi yapan firmaları teker teker çağırarak, hepsiyle günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de ortaya çıkarıp sözleşme yapmaya başladık. Şu ana kadar 20 firmayla anlaşma yapıldı. Yurtdışına maske satışı yasaklandı.

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YERLİ SOLUNUM CİHAZI İÇİN SERİ ÜRETİM

En fazla eksikliği hissedilen cihazlardan biri solunum cihazlarıydı. Yerli ilacın seri üretimine başlıyoruz. Hızlı tarama kitini de bildiğiniz gibi devreye sokmuştuk.

Bu süreçte koronavirüse karşı aşı geliştirme çabalarında da kurum ve kuruluşlara bakanlık olarak destek veriyoruz. Bu anlamda 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı. Ve önümüzdeki günlerde bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre; hiç kısıtlamaya gitmeden hepsinin önünü açacak şekilde bir destek sağlayacağız.

HİÇBİR ÜCRET ALMIYORUZ

Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz.”

OYNAT 01:21 Bakan Koca: Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Devlet sorumluluk paylaşımı önermeden, toplum birçok gereği kendiliğinden yerine getiriyor' dedi. BiP'te paylaş

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Yoğun bakım 4 güne düşecek

Bakan Koca, Çin’den virüse iyi geldiği belirtilen bir ilaç getirildiği ve yoğun bakım hastalarına uygulandığını açıkladı. Koca, “Çin’den olumlu sonuç veren ilaç da geldi. Özellikle yoğun bakım hastalıklarında kullanılmasının 11 günden 4 güne düşürüldüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Fabrikaya devlet el koymasına rağmen şu dönemde Çin’den getirebilir olduk. Çin büyükelçiliği ile görüştüm. Bundan sonra da ihtiyacımızı karşılamada gayret içinde olacaklar. Çin hükümeti ve devletiyle bu mücadeleyi nasıl verdiklerini Bilim Kurulumuzla birlikte Çin’den bilim insanlarından bilgi akışını sağlamak üzere bir prensipte anlaşmış olduk” diye konuştu. Sağlık personeli içinde Kovid-19 pozitif olup olmadığına ilişkin de Bakan Koca, “Kovid-19 açısından Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var” bilgisini paylaştı.

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Tüm Türkiye’ye yayıldı

Van özelinde şu an artan bir vaka olmadığını da belirten Koca, “Vaka var ama sayısı 10’un üzerinde değil. Yaygın olarak şu an Türkiye’de sadece bir bölgeye lokalize değil. Ülkenin genelinde pozitif gördüğümüz vakaların olduğunu biliyoruz” diye konuştu. Koca, ölenlerin yaş aralığına ilişkin, “91 yaşa kadar var, 60’ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61’in üzerinde” dedi.

Sahadan çekilmeyin



Bakan Koca, “Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz.” açıklamasında bulundu. İstifa edenleri olduğunu da açıklayan Koca, “İstifa edenlerin, sağlık personeli olduğunu duyuyoruz yer yer. Bakanlığa almayacağımızı, istifa edenlerin ne yapılması gerektiği noktasında da çalışma içindeyiz. Lütfen hiç kimse sahadan çekilerek bir mücadele ortamına çevirmeyelim” dedi.

7 kaybımız daha var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saate 7 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı twitterdan açıklama yapan Koca ilk kez gençlere uyarıda bulundu. Gençlerin salgının dışında olmadığına dikkat çeken Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Son 24 saatte 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.”