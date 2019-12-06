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Denetimsizlik sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor: İnternetten alınan lenslere dikkat

Denetimsiz ve takipsiz kullanılan kontakt lenslerin göz için problemlere sebep olabildiğini belirten uzmanlar, son zamanlarda reçeteye tabi tutulduklarını anlattı. Kontakt lenslerin sağladığı avantajlardan daha iyi yararlanabilmek için kurallara uymak ve temizliğine çok dikkat etmek gerektiğinin söyleyen uzmanlar, İnternet siparişi ile temin edilen lenslerin kullanımında denetimsizlik nedeniyle oldukça sık sorunlar ile karşılandığını ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Göz yüzeyi ile direkt temasta olmasından dolayı dikkatsiz ve denetimsiz kullanıldığında şiddetli enfeksiyonlara, göz ön yüzeyinde çizilmelere, göz ülseri olarak adlandırılan keratit hastalığına neden olduğunu dile getiren Op. Dr. Şeyda Atabay, “Ancak tabi ki de lens kullanımının amacı daha iyi görmek ve daha iyi görünmek olduğundan iyi bir lens kullanıcısı yıllar boyunca sorunsuz bir hayat geçirebilir. Bu nedenle kontakt lenslerin bize sağladığı avantajlardan daha iyi yararlanabilmek için kurallara uymak ve temizliğe çok dikkat etmek gereklidir” dedi.

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İki farklı çeşidi var

Temelde iki farklı lens çeşidi bulunduğunu ifade eden Atabay, “Bunlar gaz geçirgen lensler ve yumuşak lensler olarak sınıflandırılabilir. Gaz geçirgen lensler daha çok keratokonus gibi durumlarda kullanılan daha sert lenslerdir ve günümüzde kullanım alanı oldukça daralmıştır. Sıklıkla kullanılan yumuşak lenslere çok daha kolay adapte olunmaktadır ve kullanımları daha kolaydır. Genelde hastalarımızın yaptığı yanlışlık gözlük numarasını kullanarak lens almak istemeleridir. Ancak gözlük numarası ile lens numarası her zaman aynı olmayabilir. Lens numarası çeşitli özellikler içermektedir. Kornea çapı ve eğriliği lens üzerinde oldukça etkili olan parametrelerdir” diye konuştu.

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Denetimsizlik sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor

Ayrıca internet siparişi ile temin edilen lenslerin kullanımında denetimsizlik nedeniyle oldukça sık olarak sorunlar ile karşılaşılmakta ve bu durumun göz sağlığını oldukça olumsuz etkilediğini ifade eden Op. Dr. Atabay, “Bu konuda hastalarımıza önerilerimiz doktor kontrolü ile belirlenen lens, özellikleri ile uygun lens seçimleri yapılmalı ve lens kullanım kurallarına uymalarıdır. Kontakt lens kullanımından daha fazla yarar sağlamak ve daha uzun ve konforlu kullanım için mutlaka bir göz hekimine başvursunlar” açıklamalarında bulundu.

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