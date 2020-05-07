Denizli'de karnından 20 kilogramlık tümör çıkarılan kadın sağlığına kavuştu

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan S.K. ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Denizli'de karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvuran S.K'nin yapılan tetkiklerinde karnında ve karaciğerinde kitle tespit edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, Op. Dr. Filiz Saylan ve Prof. Dr. Burhan Kabay'ın yaptığı operasyonun ardından kadının karnındaki 30 santimetre boyunda 26 santimetre enindeki 20 kilogramlık tümör ile karaciğerdeki 14 santimetrelik kitle alındı.

Prof. Dr. Soysal yaptığı açıklamada, tümör çıkartılırken karaciğer, böbrek, idrar yolu ve ana toplardamarın korunduğunu ifade ederek, teknik olarak oldukça zor olmasına rağmen başarıyla hastayı sağlığına kavuşturdukları için mutlu olduklarını belirtti.

Tıp literatüründe bu boyut ve ağırlığa ulaşmış, geride tümör dokusu bırakılmadan başarılı bir şekilde ameliyat edilip sağlığına kavuşan nadir vaka olduğunu anlatan Soysal, "Ameliyat sonrası takip ve tedavisinde herhangi bir problem olmayan hastamızı 3 gün sonra taburcu ettik. Hastamız tekrar sağlığına kavuştu. Çok yüksek derecede hayati tehlike içeren ve teknik olarak çıkarılması çok zor olan bu tür kanser ameliyatlarını yapmanın gururunu yaşadık" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 6 Bugüne kadar terör, şiddet, orman yangınları, atık, israf, ölüm, sonsuzluk gibi güncel sorunlar ve toplumsal olaylar üzerine birçok performans gerçekleştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, bu kez dünyayı kasıp, kavuran koronavirüs ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdi. Erzurum'daki evine kendisinin çizdiği, deforme edilmiş virüs biçimlerini, yaydıktan sonra çeşitli boyutlardaki virüs resimleri önünde sessiz çığlıklar atan Kavukçu, süreçte yaşanan psikolojik gelişmelere ve virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili iddialara performansında yer verdi. Virüsün yayılımını ise bütün evi kaplamasıyla anlatan Kavukcu, ardından yaptığı müdahaleyle laboratuar ortamında üretildiğine dair iddiaları gündeme getirdi. Yaptığı performansıyla, süreç boyunca emek veren insanlara da destek olmak istediğini belirten Kavukçu, Yaptığım çalışmadaki sessiz çığlıklar, durumu ciddiye almayarak önlem almayan insanlara sitem çığlığı olarak da düşünülebilir. Performansım sürecinde evden gelen çeşitli sesler evin doğal ve güvenli ortamını yansıtmakta, bunun tam aksine rahatsız edici virüs görselleri, iç dünyamda çatışık bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu da performansın ikircikli yönünü güçlendirmektedir. Deforme edilmiş virüs görselleri ise korku, ölüm, huzursuzluk duygularını içinde barındıran bir bağlamda, sürekli mutasyona uğrayan virüsün yapısına da bir gönderme olmaktadır. Çizdiğim rahatsız edici virüs görsellerini çeşitli boyutlarda çoğaltıp eve yaydıktan sonra bazılarına müdahale etmem, virüsün dünya üzerindeki gelişimmutasyon sürecine gönderme amaçlıdır. Ayrıca çizdiğim virüs resimlerinde gözün bulunmasıyla sürekli bize bakan bir virüs tasavvuru vardır. Bu virüsler evin güvenlikli, huzurlu ortamını delip, gözleriyle, o an performansımı yaparken bana bakarak adeta beni tehdit etmektedir. Bütün bu virüsler içinde sessiz çığlıklar atarak performansımı yaparken, insanlığın bu süreçte çığlık atma isteğini yansıtmak istedim diye konuştu. Yaptığı çalışmada dünyanın yaşadığı durumu, eve taşıdığını anlatan Kavukçu, evin, sanatın mekânı olarak ilk kez bu kadar çok kullanıldığını söyledi. Performansı kaydetmek için kullandığı malzemelerin yine sıradan bir evin yapısına uygun ve her evde olabilecek cihazlar olduğunu sözlerine ekleyen Kavukcu, Bugüne kadar mekânın çeşitli boyutlarını sanat tarihinde ele alan ve çok çeşitli yerlerde işlerini sergileyen sanatçılar için ilk kez ev sanatın mekânı olarak bu kadar ön plana çıkmıştır. Ben de evin güvenli ve sessiz atmosferini, yerleştirdiğim virüsleri dağıtarak, insan psikolojisinin tekinsizlik duygusuyla olan etkileşimini irdeledim. Zira bu korkulu ve klostrofobik dönemimizde ev bize güvenliği, iç rahatlığını sağlayan tek yerdir. Ancak bütün evi deformasyona uğramış virüs görselleri ile doldurmam bu güvenlik hissimize ters düşmekte ve bir anlamda insanların bu süreçteki anksiyete ruh halini yansıtmaktadır dedi. Kavukcu, başka performanslarda da kullanılmak üzere evde yaptığı yerleştirmenin bir süre daha kalacağını belirtti. Sıradışı profesörden koronavirüs için sessiz çığlık performansı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını ciddiye almayan insanlara yönelik sessiz çığlık performansı gerçekleştirdi.



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FOTOĞRAF 10 Yiyeceklere dokunmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın: Ellerin temiz olması virüse karşı en önemli korunma yollarından biri. O nedenle ister yıkama ister yiyecekleri yerleştirme nedeniyle olsun, ellerinizden olası bir virüs bulaşma riskine karşılık, yiyeceklere dokunmadan önce, ellerinizi uzmanların önerdikleri şekilde, 20 saniye boyunca yıkayın. Çiğ besinlerle temasın ardından hazır yiyeceklere dokunmayın: Çiğ besinlere temas ettikten sonra, ellerinizle yemeye hazır yiyeceklere dokunmayın. Ellerinizi mutlaka el yıkama kurallarına uygun olacak şekilde yıkayın. Besinleri az pişmiş yemeyin: Et, tavuk ve sebze gibi besinlerin içlerini iyice pişirdiğinizden emin olun. Zararlı mikroorganizmaların yok olmaları için besinlerin her yüzeyinin 70 dereceye ulaşması gerekiyor. Pişirme sıcaklığını ölçen özel termometreler kullanabilirsiniz. Yemeklerinizi kendiniz yapın: Dışarıdan hazır yemek almak yerine, mümkün olduğunca evde hijyenik koşullara dikkat ederek hazırlamış olduğunuz yemekleri tercih edin. Temas etmediğinden emin olun: Marketten satın aldığınız paketli gıdalar, su şişeleri veya alışveriş poşetlerine de virüs bulaşmış olabilir. Bu nedenle tükettiğiniz besinlerin bu yüzeylere temas etmediğinden emin olun. Bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Akan suyun altında iyice yıkayın: Çiğ tüketeceğiniz sebze, meyve gibi besinleri akan suyun altında iyice yıkadıktan sonra tüketin. Roka, maydanoz ve marul gibi yeşil yapraklı sebzeleri de suda bekletip, ardından akan suyun altında yıkamanızda yarar var. Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durun: Açıkta satılan tüm yiyeceklerden kaçının. Bunun yerine kapalı ambalajlı, orijinal paketli ve pastörize besinleri tüketmenizde fayda var. Emin değilseniz mutlaka kaynatın: İçtiğiniz suyun hijyeninden emin değilseniz mutlaka kaynatarak tüketin. Besinleri hazırladığınız yüzeylere dikkat: Besinleri hazırladığınız yüzeylerin, kullandığınız kapların, yemekleri pişirdiğiniz ve sakladığınız yerlerin hijyeninden emin olun. Mutfağınızı sık sık havalandırın: Virüsler kapalı ortamlarda daha kolay bulaşabildikleri için mutfağınızı her saat başı 10'ar dakika havalandırmayı alışkanlık haline getirin. Koronavirüse karşı etkili 10 gıda temizliği Koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskini azaltmak için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç var. Güçlü bir bağışıklık sistemi içinse yeterli uyku ve düzenli egzersizin yanı sıra sağlıklı beslenme alışkanlıklarının uygulanması gerekiyor. Besinler koronavirüsün bulaşma yollarından biri olmasa da tüketilen besinlere veya besinlere değen yüzeylere virüs bulaşmışsa bunlara dokunulduğunda bulaşma ve dolayısıyla hastalık riski artıyor. Peki, koronavirüsün besinler yoluyla bulaşma riskini en az düzeye indirmek için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak besinleri hazırlama ve tüketme sürecinde dikkat etmemiz gereken hijyen kurallarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

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