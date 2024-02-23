|
Hayat

Depresyonun ilacı güneş ışığı: Kış depresyonundan korunmak için neler yapılabilir?

Klinik Psikoloğu Selin Küçük, dışarıda vakit geçirmenin depresyonun etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi. Küçük, "Güneş ışığına az maruz kalma, serotonin seviyelerinin düşmesine ve bu da depresyon belirtilerine neden olabilir" dedi.

12:44 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 12:44 - 23/02/2024 Cuma
AA
Güneş ışığına az maruz kalma, depresyon belirtilerine neden olabiliyor.
Güneş ışığına az maruz kalma, depresyon belirtilerine neden olabiliyor.

Kış depresyonu, mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak da adlandırılıyor ve genellikle kış aylarında güneş ışığının azalmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Bu durum, özellikle kuzey enlemlerde yaşayan insanlarda daha yaygın görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Kadıköy Hastanesi
Klinik Psikoloğu Selin Küçük, kış depresyonunun, güneş ışığına maruziyetin azalmasıyla ilişkili olduğunu ve genellikle daha az doğal ışığın olduğu kış aylarında meydana geldiğini belirtti.
Kış depresyonu yaşayan kişilerin genellikle aşırı yeme veya iştah kaybı yaşayabileceğini bildiren
Küçük, "Daha fazla uyuma eğilimi, gündüzleri aşırı uyuma veya uykusuzluk gibi uyku düzeninde değişiklikler görülebilir. Yorgunluk ve halsizlik hissi, normalde zevk alınan aktivitelerden zevk alamama, sosyal geri çekilme gibi belirtiler görülebilir. Dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlükleri gibi bilişsel işlev bozuklukları ortaya çıkabilir. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak vücut içindeki biyolojik saatlerin ve melatonin üretiminin etkilenmesiyle ilişkilidir. Ayrıca, güneş ışığına az maruz kalma, serotonin seviyelerinin düşmesine ve bu da depresyon belirtilerine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Kış depresyonundan korunmak için neler yapılabilir

Selin Küçük, kış depresyonundan korunmak için alınacak önlemleri şu şekilde açıkladı:

"Güneş ışığı, melatonin ve serotonin gibi hormonların düzenlenmesine yardımcı olduğundan bolca faydalanılabilir. Düzenli ve yeterli uyku almak, genel duygu durumunu olumlu yönde etkilediğinden dikkat edilmesi gerekir. Egzersiz, endorfin salgılanmasını teşvik eder ve genel duygusal iyilik hali üzerinde olumlu bir etki uyandırdığından kış aylarında kapalı ortamlarda yapılabilecek egzersizler tercih edilebilir.
Sağlıklı beslenme, vücut fonksiyonlarını düzenleyebilir ve enerji seviyelerini artırabilir. Arkadaşlarla veya aileyle vakit geçirmek, sosyal bağlantıları güçlendirebilir ve duygusal destek sağlayabilir."
#Depresyon
#Selin Küçük
#Güneş ışığı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son Dakika Deprem Haberleri: 23 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi