Depresyonun ilacı güneş ışığı: Kış depresyonundan korunmak için neler yapılabilir?

Küçük, "Daha fazla uyuma eğilimi, gündüzleri aşırı uyuma veya uykusuzluk gibi uyku düzeninde değişiklikler görülebilir. Yorgunluk ve halsizlik hissi, normalde zevk alınan aktivitelerden zevk alamama, sosyal geri çekilme gibi belirtiler görülebilir. Dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlükleri gibi bilişsel işlev bozuklukları ortaya çıkabilir. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak vücut içindeki biyolojik saatlerin ve melatonin üretiminin etkilenmesiyle ilişkilidir. Ayrıca, güneş ışığına az maruz kalma, serotonin seviyelerinin düşmesine ve bu da depresyon belirtilerine neden olabilir." ifadelerini kullandı.