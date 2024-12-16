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Dergi Günleri’nde yarın son gün

Dergi Günleri’nde yarın son gün

04:0016/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Söyleşiler, paneller, buluşmalar, atölyeler ve seminerlerin düzenleneceği Dergi Günleri yarın sona erecek.
Söyleşiler, paneller, buluşmalar, atölyeler ve seminerlerin düzenleneceği Dergi Günleri yarın sona erecek.

Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen “15. Dergi Günleri” Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde sürüyor. Etkinlikte bu sene ulusal ve uluslararası dergilerin yanı sıra edebiyat, gençlik ve okul dergileri, fanzinler, online yayınlar, kurum ve kuruluşların kültürel içerik üreten dergileri yer alıyor. Dünya Dergiciler Birliği Başkanı Metin Uçar, muhatap oldukları soruların en başında, “Hala dergiler çıkıyor mu?”nun geldiğini söyledi. Dergiciliği bir okul olarak gördüklerini belirten Uçar, “Bizlerin en önemli görevi, dergiciliğin devam etmesini sağlamaktır” dedi. Söyleşiler, paneller, buluşmalar, atölyeler ve seminerlerin düzenleneceği Dergi Günleri yarın sona erecek.


#dergi
#Dergi Günleri
#Taksim Camii

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