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Dikenlerin içindeki sağlık deposu: Kapari

TÜRKİYE'de kozmetik ve boya sanayinde de en önemli bitkilerden birisi olan kapari bitkisi, Mersin'in sahil kenarlarında doğal ortamda yetişiyor.

Haber Merkezi DHA
Kapari
Kapari

Evliya Çelebi'nin 400 yıl önce Seyahatnamesinde 'Gebre' olarak geçen ve 'çok faydalı' bitki dediği kapari bitkisi, Silifkeliler tarafından ticari olarak değerlendirilmese de ‘şifalı’ olduğuna inanılarak tüketiliyor. Sahil yolu üzerinde orta refüjlerde ve makilik yerlerde kendiliğinden yetişen kapari, içinde barındırdığı yoğun aromatik maddeler nedeniyle hoş, kendine özgü kokusu ve tadı ile dikkat çekerken, salatalarda, et, balık yemeklerinde, çorbalarda sıklıkla kullanılıyor.

Eşi Veysel Tuğrul ile kapari toplayan Havva Tuğrul, kapariyi çok sevdiğini, dikenlerinin batmasına rağmen aile olarak vazgeçemediklerini söyledi.

Tuğrul, bitkinin sağlık deposu olduğuna inandıklarını ve her yemeklerinin yanına salata olarak kullandığını ifade ederek, "Kapari bitkisini toplaması da yemesi de çok zevklidir. Biz bunun turşusunu yapıyoruz. Oldukça şifalı. Birkaç yıldır bu şekilde toplayıp yiyecek turşumuzu yapıyoruz" dedi.

Eşi Veysel Tuğrul ile kapari toplayan Havva Tuğrul.

Kapari nedir?

Türkiye'nin pek çok yerinde yetişebilen kapari, tomurcukları ve meyveleri besin maddesi olarak kullanılan bir bitkidir. Capparaceae familyasından dikenli bir bitki olarak tanımlanır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde 'kebere, keper, gebere, geber otu, kedi tırnağı, menginik, karga kavunu, hint hıyarı' gibi isimlerle de bilinir. Doğada kendi kendine yetişebilen bir bitki olan kapari, toprağı sıkıca kavrar ve geniş alanlara yayılan kökleri sayesinde çalı görünümünü alabilir.

Kısa boylu bir yer bitkisi olan kapari, 150-200 yıl kadar yaşayabilir. Dal uçları, tomurcukları ve meyveleri gıda sektöründe kullanılır, yaprakları, dalları ve kökleri de ilaç, boya ve kozmetik amaçlarla kullanılır. Dünyada en çok, tomurcuklarından ve meyvelerinden turşu ve salamura yapılarak kullanılır. Türkiye'de kapari tüketimi hala yaygınlaşmamış olsa da, Avrupa'da ve Amerika'da sıklıkla çorbalarda, salatalarda, pizzada ve garnitürlerde kullanılıyor.

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