Diyette en sık yapılan 7 yanlış: Aç karnına limonlu, sirkeli su içerseniz!

Yapılan diyetlerin bir uzman kontrolünde olması ve kişiye özel planlanması gerektiğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, her bireyin yaş, cinsiyet, metabolizma hızının farklı olmasından dolayı dikkatli olunması gerektiğin söyledi.

Dikkat edilmesi gereken en önemli şey yaptığınız diyetin gerçekten sizin hayat şeklinize, yaşam koşullarınıza uyup uymadığı. Diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenleri göz ardı etmemek lazım. Diyetten sonra kilo almamak için aynı hataları yapmamalıyız.

Peki, aç karnına limonlu su içmek ve sirkeli su içmek zayıflatır mı?

Eğer diyet yapmak için bir süre belirleyip o süre bittiğinde eski yanlış beslenme alışkanlıklarınıza dönerseniz verdiğiniz kiloyu hızla geri alır, motivasyon konusunda da sorun yaşarsınız.

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Diyette en sık yapılan 7 yanlış

Aynı hataları yapmamak için Özcan, diyette en sık yapılan 7 yanlışı anlatarak önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Tek öğün beslenmek diyetlerde yapılan en büyük yanlış.

Tek öğün beslenmek

Diyet yaparken kendinizi aç bırakmayın. Evet aç kaldığınızda kilonuz tartıda eksik görünebilir. Ama bu gerçek bir kilo kaybı değildir. Bu yöntemle vücut su kaybediyor, kaslar küçülüyor ama yağ kaybı olmuyor. Kendinizi aç bıraktığınızda metabolizma hızınız da düşer ve zamanla vücut bu duruma tepki vermeye başlar. Halsizlik, baş ağrısı, sinirlilik, tansiyon düşüklüğü, kabızlık, cilt kuruluğu gibi problemler görülür. Bu yüzden çok kısa sürede hızlı sonuçlar veren popüler diyetlerden, zayıflama ilaçlarından, kulaktan dolma bilgilerden uzak durun ve sağlığınız için diyetisyenleri tercih edin. Dengeli beslenmeyi öğrenerek sağlıklı kilo verin. Aç kalmadan sevdiğiniz her şeyi ölçülü yiyerek, sağlığınızı koruyarak kilo verebilirsiniz.

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Ara öğün yapmamak

Kilonuzu kontrol etmede size yardımcı olacak en önemli şey ara öğün yapmak. Günlük beslenmeyi basitçe 3 ana 1 ara öğün olmak üzere bölerek kan şekerinizi dengede tutup ani acıkmalarınızı önleyebilirsiniz. Sabah yapılan tek öğünden sonra gün boyu bir şey yemeyip akşam tek bir öğünle fazlasıyla yemek sık karşılaşılan bir beslenme problemi. Bu beslenme şekli metabolizma hızını düşürür ve kilo vermeniz zorlaşır. Yapacağınız ara öğünlerle metabolizma hızınızı da artırarak daha kolay kilo verebilirsiniz. Özcan “Ara öğün vermek istemediğimiz bazı bireyler de olabiliyor ama bu yine bir uzman kontrolünde olmalıdır” şeklinde konuştu.

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Kahvaltıyı atlamak

Güne kahvaltı ile başlayarak önce metabolizmanızı uyandırın. Hızlı bir metabolizma için günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamayın. Bazı zamanlar iştahsızlık, geç uyanma veya vakit bulamama gibi durumlar kahvaltı etmemek için bahanelerimiz olabiliyor. Bu sebeple her gün klasik zeytin, peynir, yumurtadan oluşan bir kahvaltı etmek zorunda değilsiniz; yulaf/granola ve yoğurt, meyve ile de güne başlayabilirsiniz. Kahvaltı gün içindeki kan şekeri seviyenizi dengede tutacağı için ani acıkmaların da önüne geçecek.

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Aç karnına limonlu su içmek ve sirkeli su içmek zayıflatır mı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Özellikle sabahları aç karına içilen limonlu, sirkeli su yağ yakmaz ve kilo kaybına sebep olmaz. Aksine eğer hassas ve gastrit, ülser gibi bir mide probleminiz varsa daha da kötü olabilir. Limonlu su sadece sindirime yardımcı olur. Bağırsakları temizler. Tabi ki sabah uyandığınızda ilk içeceğiniz su olsun, eğer mide probleminiz yoksa içine limon da ekleyebilirsiniz ama bu sizin kilo vermeniz için yeterli bir çözüm değil” ifadelerini kullandı.

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Ekmek tüketmemek

Diyet yapan kişilerde sık rastlanan hatalardan biri de kilo verebilmek için ekmek yememek. Oysa; aksine porsiyonunu iyi ayarlarsanız ekmek kilo vermenize yardım eder. Dikkat etmeniz gereken şey hangi ekmeği ne kadar yediğiniz! Ekmeğinizi tam buğday, çavdar, çok tahıllı, karabuğday veya yulaflı tercih edin. Sadece diyet yapanlar için değil sağlıklı beslenmek isteyen herkes beyaz ekmek yerine tam buğday, çavdar, tahıllı ya da yulaflı ekmek yemeli. Çünkü bu ekmekler içerdiği yüksek lif oranı ile tokluk hissi sağlar ve kan şekerinizi dengede tutar. Ayrıca ekmek sinir sisteminizi koruyan B vitaminlerinden de zengin. Ekmek günlük beslenmenizde asla vazgeçmeyeceğiniz besininiz olsun.

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Sadece meyve yemek ise vücuttaki şeker oranını artırabilir.

Sadece meyve yemek

Meyve vitamin, mineral ve lif açısından zengin çok sağlıklı bir besin olmasının yanında içinde fruktoz yani meyve şekeri bulunduğunu da unutmamak gerekir. Yani meyve sınırsız tüketilebilecek bir besin değil. Eğer porsiyonuna dikkat edilmezse tüketilen şeker miktarı arttığı için göbek ve bel çevresi yağlanmasının yanı sıra karaciğer yağlanmasına da sebep olur. Meyve tüketimi yaşa göre farklılık gösterse de ortalama günlük 3-4 porsiyondan fazla tüketilmemeli.

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Light ürünleri sınırsız tüketmek

Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Yiyecek ya da içeceklerin light olanlarının kalorisiz olduğu düşünülür ama özellikle light içeceklerde kullanılan tatlandırıcıları vücut şeker olarak algılayıp insülin yanıtı verebilmekte. Sürekli light ürün kullanarak kalori hesabı yaparak yapılan diyetlerde uzun vadeli başarılı sonuç almak çok zordur” dedi.

FOTOĞRAF 15 Hızlı ve sağlıklı kilo vermek isteyenler için mükemmel bir Diyet olan haşlanmış yumurta diyetinin işe yaraması için bu kurallara uymanız gerekiyor. Bu 3 kuralı kesinlikle uygulamanız lazım; ilk olarak fast food'u hayatınızdan çıkarın, ikincisi şekerli içecekleri bırakın, ve son olarak tuz ve şeker alımınızı sınırlandırın. 1. Hafta Pazartesi kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: 2 dilim tatlı patates ile 2 elma. Akşam yemeği: Büyük bir tabak salata ile tavuk. Salı kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Yeşil sebzeler ile tavuk salatası. Akşam yemeği: Salata, 1 portakal ve 2 haşlanmış yumurta. Çarşamba kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Biraz az yağlı peynir, 1 domates ve 1 dilim tatlı patates. Akşam yemeği: Salata ve tavuk. Perşembe kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Biraz az yağlı peynir, 1 domates ve 1 dilim tatlı patates. Akşam yemeği: Salata ve buharda pişmiş tavuk. Cuma kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Haşlanmış sebze ve 2 yumurta. Akşam yemeği: Salata ve balık ızgara. Cumartesi kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Meyve. Akşam yemeği: Tavuk ve buharda pişmiş sebze. Pazar kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Domates salatası, buharda pişmiş sebze ve tavuk. Akşam yemeği: Buharda pişmiş sebze. 2. Hafta pazartesi kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Salata ve tavuk. Akşam yemeği: 1 portakal, salata ve 2 yumurta. Salı kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: 2 yumurta ile buharda pişmiş sebze. Akşam yemeği: Salata ile balık ızgara. Çarşamba kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Salata ile tavuk. Akşam yemeği: 1 portakal, sebze salatası ve 2 yumurta. Perşembe kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Buharda pişmiş sebze, az yağlı peynir ve 2 yumurta. Akşam yemeği: Salata ile tavuk. Cuma kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Sardalya salatası. Akşam yemeği: Salata ile 2 yumurta. Cumartesi kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Salata ile tavuk. Akşam yemeği: Meyve. Pazar Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Buharda pişmiş sebze ile tavuk. Akşam yemeği: Öğle yemeğinin aynısı. ( Bu diyeti denemeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın. Kaynak: Brightside) 14 günde 10 kilo verdiren diyet Eksiksiz uygulandığı zaman haşlanmış yumurta ağırlıklı bu diyet ile 14 günde 10 kilo verebilirsiniz. İşte hızlı kilo verdiren 14 günlük beslenme programı ve uymanız gereken kurallar. BiP'te paylaş

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