Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
HayatDoğum sırasında oksijensiz kalan bebekler soğutulacak
GENEL SAĞLIK

Doğum sırasında oksijensiz kalan bebekler soğutulacak

Anne karnında veya doğum sırasında, çeşitli nedenlerle bebeğin oksijensiz kalması, başta beyin olmak üzere birçok organda hasara yol açıyor. Çeşitli nedenlerle oksijensiz kalan bebeklerde kalıcı hasarı önlemek için artık soğutularak tedavi edilecek.

IHA
Doğum esnasında oksijensiz kalan bebeklerde kalıcı hasarlar artık soğutularak önlenebilecek.
Doğum esnasında oksijensiz kalan bebeklerde kalıcı hasarlar artık soğutularak önlenebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, anne karnında veya doğum sırasında, çeşitli nedenlerle bebeğin oksijensiz kalmasının, başta beyin olmak üzere birçok organda hasara yol açtığını söyleyerek, oksijensiz kalan bebeklerin soğutularak tedavi edilebileceğini müjdeledi.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları İle Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, anne karnında veya doğum sırasında oksijensiz kalma nedeniyle bebeklerin zihinsel veya bedensel engelli olma riskinden ve hatta ölümle sonuçlanan bu durumu tedavi edecek cihazdan bahsetti. Dalkan, bebeklerin tedavisinde tüm vücudu soğutmak için kullanılan terapötik hipotermi cihazının, ülkemizde sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Beynin oksijensiz kalması ölüm ya da kalıcı hasarla sonuçlanabiliyor

Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, anne karnında veya doğum sırasında, çeşitli nedenlerle bebeğin oksijensiz kalmasının, başta beyin olmak üzere birçok organda hasara yol açtığını söyleyerek, bugüne kadar oksijen eksikliği yaşamış birçok bebeğin yaşama devam edemediğini, yaşayabilenlerin büyük bir kısmında ise zihinsel ve bedensel kalıcı hasarlar meydana geldiğini söyledi.

Cihaz sadece Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nde

Anne karnında veya doğum sırasında oksijensiz kalan bebekleri sağlığına kavuşturmada kullanılan ve dünyada kabul görmüş tek cihaz olma özelliğini taşıyan Terapötik Hipotermi cihazının, Mart ayı itibarı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hizmet vermeye başladığını ifade eden Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, ileri teknoloji bu cihazın ülkemizde sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yer aldığını ifade etti.

Sinir hücrelerinin ölümü en aza indirilecek

Oksijensiz kalma durumunun yenidoğan bebeklerde sık karşılaşılan bir sorun olduğunu kaydeden Doç. Dr. Ceyhun Dalkan: “Bu durum zihinsel veya bedensel engelli olarak hayatına devam etme, hatta ölüm gibi sonuçlara yol açmaktadır. Tüm vücudu soğutmadaki amaç beynin su toplamasını önlemek ve sinir hücrelerinin ölümünü en aza indirgemektir” diye konuştu.

Tüp bebek için 5 aşamaya dikkat edin
HAYAT
Tüp bebek için 5 aşamaya dikkat edin

Bebeğinizle aranızda güven bağı kurun
HAYAT
Bebeğinizle aranızda güven bağı kurun

Bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına çipli önlem
HAYAT
Bebeklerin kaçırılmasına ve karışmasına çipli önlem

Tüp bebek tedavisinde aspirin kullanımına dikkat edin
HAYAT
Tüp bebek tedavisinde aspirin kullanımına dikkat edin

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.