Hayat Dört defa kalbi duran 82 yaşındaki kadın hayata döndü
GENEL SAĞLIK

Dört defa kalbi duran 82 yaşındaki kadın hayata döndü

İzmir’de, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı kalarak 140 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Ümit Türesin (82), azmi ve doktor ve hemşirelerin desteğiyle yaşama tutunmasını bildi. Dört defa kalbi duran, kalp masasıyla yeniden hayata dönen Ümit Hanım, konuşamadığı için ona gözü gibi bakan doktoru ve hemşirelerine öpücük atarak teşekkür etti.

IHA
Kalbi dört defa duran ve her seferinde hayata dönmeyi başaran yaşlı kadın, huzurevinde kalacak.
Kalbi dört defa duran ve her seferinde hayata dönmeyi başaran yaşlı kadın, huzurevinde kalacak.

İlk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ümit Türesin (82), yoğun bakım servisi ihtiyacı nedeniyle 112 ambulansıyla Özel bir hastaneye sevk edildi. Solunum cihazıyla hayata tutunan hasta, yoğun bakım servisine alındı. Geldiği ilk günden beri mavi gözlü Türesin, doktoru Dahiliye Uzmanı Dr. Cüneyt Hayretdağ ve Yoğun Bakım Servisi hemşirelerinin göz bebeği oldu. Enfeksiyon kapmasını önlemek amacıyla yoğun bakımda özel bir odaya alınan 82 yaşındaki Ümit Türesin, tam 140 günlük hayat mücadelesinde zorlu anlar yaşadı.

140 gün sonra hayata döndü

Kalbi dört defa duran yaşlı kadın, doktor ve hemşirelerin yaptığı kalp masajıyla her seferinde hayata dönmeyi başardı. Gözleriyle, gülümsemesiyle sağlık çalışanlarıyla anlaşan 82 yaşındaki Türesin, 140 günün sonunda yoğun bakımdan çıkartılıp servise alındı. Servise çıkmadan önce Dr. Hayretdağ ve yoğun bakım servis hemşireleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Türesin, kendisini hayata döndüren doktor ve hemşirelere öpücük atarak teşekkür etti.

Huzurevinde kalacak

Ümit Türesin, gönüllerinde çok ayrı bir yeri olduğunu anlatan Dr. Hayretdağ, "Hastamızı yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak takip ettik. Birkaç defa kalbi durdu. Kardiyak masaj ile kalbini tekrar çalıştırdık. Kalp masajı ve solunum cihazı desteği ile 140 gün süren yoğun bakım hizmet tedavimiz bitti. Hastamızı hastanemizden taburcu ettik. Hastamız ev tipi solunum cihazıyla taburcu ediyoruz" diye konuştu. Ümit Türesin’in Narlıdere’deki Huzurevi’nde kalacağı ifade edildi.

REKLAM

Sıra dışı hekim şarkılarına klip çekti
HAYAT
Sıra dışı hekim şarkılarına klip çekti

Nedensiz kaşıntı kanser olabilir
HAYAT
Nedensiz kaşıntı kanser olabilir

Babasını karaciğeriyle yaşama bağladı
HAYAT
Babasını karaciğeriyle yaşama bağladı

/**/
Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Uzmanlar yanıtladı: Türk askeriyle ABD askeri karşılaşırsa ne olur?
MİT'in raporları masada

MİT'in raporları masada

Operasyon öncesinde ​MİT ve ÖKK unsurları hedefleri belirledi.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi.
Harekata birkaç güne başlayacağız

Harekata birkaç güne başlayacağız

​Erdoğan: Fırat'ın doğusu da temizlenecek.
Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Türkiye'nin yeni helikopteri Gökbey'in tüm özellikleri.
Gökbey hayırlı olsun

Gökbey hayırlı olsun

Erdoğan, genel maksat helikopterinin adını açıkladı.
Alaska değil Kazdağları

Alaska değil Kazdağları
Fazla uyuyun para verelim

Fazla uyuyun para verelim

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Bedelini çok ağır öderler

Bedelini çok ağır öderler

Bahçeli: Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze alsın.

Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Birçok kişi vergiden muaf olduğunun farkında değil.
Daha yeni başladık

Daha yeni başladık

Albayrak: Top çevirdik, şimdi skor yapma vakti.
İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İstese yardımcılarına devredebilirdi, bizzat görüşmek istedi.
Son sözleri

Son sözleri

​Şehit Emniyet Müdürü Verdi, kendisine ateş etmeye hazırlanan saldırgana bunları söyledi.
17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

17-25'in evrakları İpek'ten çıktı

TMSF'ye devredilen şirket bilgisayarı ele verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.