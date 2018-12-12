Dört defa kalbi duran 82 yaşındaki kadın hayata döndü

Kalbi dört defa duran ve her seferinde hayata dönmeyi başaran yaşlı kadın, huzurevinde kalacak.

İlk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ümit Türesin (82), yoğun bakım servisi ihtiyacı nedeniyle 112 ambulansıyla Özel bir hastaneye sevk edildi. Solunum cihazıyla hayata tutunan hasta, yoğun bakım servisine alındı. Geldiği ilk günden beri mavi gözlü Türesin, doktoru Dahiliye Uzmanı Dr. Cüneyt Hayretdağ ve Yoğun Bakım Servisi hemşirelerinin göz bebeği oldu. Enfeksiyon kapmasını önlemek amacıyla yoğun bakımda özel bir odaya alınan 82 yaşındaki Ümit Türesin, tam 140 günlük hayat mücadelesinde zorlu anlar yaşadı.

140 gün sonra hayata döndü

Kalbi dört defa duran yaşlı kadın, doktor ve hemşirelerin yaptığı kalp masajıyla her seferinde hayata dönmeyi başardı. Gözleriyle, gülümsemesiyle sağlık çalışanlarıyla anlaşan 82 yaşındaki Türesin, 140 günün sonunda yoğun bakımdan çıkartılıp servise alındı. Servise çıkmadan önce Dr. Hayretdağ ve yoğun bakım servis hemşireleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Türesin, kendisini hayata döndüren doktor ve hemşirelere öpücük atarak teşekkür etti.

Huzurevinde kalacak

Ümit Türesin, gönüllerinde çok ayrı bir yeri olduğunu anlatan Dr. Hayretdağ, "Hastamızı yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak takip ettik. Birkaç defa kalbi durdu. Kardiyak masaj ile kalbini tekrar çalıştırdık. Kalp masajı ve solunum cihazı desteği ile 140 gün süren yoğun bakım hizmet tedavimiz bitti. Hastamızı hastanemizden taburcu ettik. Hastamız ev tipi solunum cihazıyla taburcu ediyoruz" diye konuştu. Ümit Türesin’in Narlıdere’deki Huzurevi’nde kalacağı ifade edildi.

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