Dört mevsimin ve geçmişin izinde

Suriyeli ressam Faruk Muhammed’in “Boyutların Diyaloğu” adlı resim sergisi İstanbul’da Kelimat Sanat Evi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad, ressam Faruk Muhammed’in ilk sergisinden bugüne dek beraber çalıştığı bir isim. İlk kez Suriye’deki güzel sanatlar fakültesi öğrenciliği döneminde Faruk Muhammed’in resimlerine ev sahipliği yapan Al Ahmad, savaş sonrasında Viyana’ya yerleşen genç ressamı galerisinde konuk etmeye devam ediyor.

Adnan Al Ahmad

Muhammed’in eserlerinde dört mevsimin izlerini görebilmenin mümkün. Çoğunluğu 2018 tarihli olan resimler kanvas üzerine akrilik boya ile yapılmış. Sanatçı, resimleri ile geçmişini, savaşın öncesindeki köyünü resmediyor. Resimlerine örtük bir şekilde yerleştiği sandalyesi ile adeta geçmişini, köyünü izliyor.

ÇOCUKLUĞUMDAKİ HALEP’İ GÖRÜYORUM

Faruk Muhammed’in sanatıyla adeta Viyana’da yeniden doğduğunu söyleyen Al Ahmad, “Ben onun tablolarında çocukluğumdaki Halep şehrini görüyorum. Muhammed, yaptığı tablolarda adeta içindeki yeni çocukla Halep’e ve Viyana’ya bakıyor” diyor. Sanatçının 13 eserine sergide yer verdiklerini belirten Adnan Al Ahmad, gurbetteki bir sanatçının hatıralarını nasıl yaşattığını merak edenlerin bu sergiyi görmeleri gerektiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Buradaki tüm tablolar onun zihin odalarındaki hatıralardır.”

Tabloların kendi hikâyelerini kendi dilleri ile anlattıklarını söyleyen Al Ahmad, “Faruk, başarılı bir sanatçı. Ben onun hakkında konuşamam yalnızca sanat hakkında konuşabilirim. Sanat, çok başka bir şey. Hayatın her anında ve her alanında var. Gün geçtikçe toplum sanattan uzaklaşıyor. Buna üzülüyoruz” diyor.

Viyana’da yaşayan sanatçının eserleri temmuz ayı boyunca Kelimat Sanat Galerisi’nde görülebilecek. Kelimat Sanat Galerisi’nde, ağustos ayında ise Iraklı çağdaş sanatçıların eserlerinin yer aldığı karma sergi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ruh için bir keyif

Savaş öncesi Halep’te iki galerisi olan Adnan Al Ahmad, yalnızca bir koleksiyoner değil. Ortadoğulu ve Türk sanatçılar arasında bir köprü kuruyor.İstanbul’da yaşayan Suriyeli sanatçılara platform oluşturmakla birlikte Türk sanatçılara da elinden geldiğince sergileme desteği veriyor. Al Ahmad, sanat ve yaşamı iç içeliğine dair şu örneği veriyor: “Halep’teki galerime her cuma günü gelen bir ziyaretçim vardı. Sergi değişsin, değişmesin mutlaka gelirdi. Bir doktordu. Sandalyeyi dilediği bir tablonun önüne çeker ve dakikalarca izlerdi. Ruh için, can için bir keyifti onunki. Her şey maddi değil”

