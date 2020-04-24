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Hayat DSÖ Afrikadaki sıtma nedenli ölümler iki katına çıkabilir
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DSÖ: Afrika’daki sıtma nedenli ölümler iki katına çıkabilir

DSÖ: Afrika’daki sıtma nedenli ölümler iki katına çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 yüzünden zarar gören tedarik zincirinin sıtma nedenli ölümleri 2000 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Tüm ülkelerin sıtma önleme çalışmalarını sürdürmeleri isteniyor.
Tüm ülkelerin sıtma önleme çalışmalarını sürdürmeleri isteniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölgesi Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedarik ve dağıtım zincirine zarar vermesinin sıtmayla mücadeleyi olumsuz etkileyerek ölümleri iki katına çıkarabileceğini söyledi.

Moeti, medya bilgilendirme toplantısında tüm ülkelere seslenerek sıtma önleme çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

  • Yapılan son analizin, cibinlik dağıtım ağının durması ve vaka yönetiminin azalması halinde Sahra Altı Afrika’daki sıtma nedenli ölümlerin iki katına çıkacağını gösterdiğini ifade eden Moeti, bunun 2000 yılından bu yana bölgede görülen en yüksek seviye olacağını dile getirdi.

Moeti, geçen hafta da ABD'nin örgüte mali desteği kesmesinin Afrika kıtasında çocuk felci, sıtma ve AIDS gibi hastalıklara karşı verilen mücadeleyi etkileyeceğini açıklamıştı.

DSÖ'nün verilerine göre, 2018'de Afrika’da yaklaşık 360 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti.

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