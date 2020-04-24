DSÖ: Afrika’daki sıtma nedenli ölümler iki katına çıkabilir DSÖ: Afrika’daki sıtma nedenli ölümler iki katına çıkabilir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 yüzünden zarar gören tedarik zincirinin sıtma nedenli ölümleri 2000 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi 24 Nisan 2020, 10:58 Son Güncelleme: 24 Nisan 2020, 11:05 AA