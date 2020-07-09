DSÖ Direktörü Kluge'den Türkiye'ye övgü: Hem halkınızı hem de mültecileri korudunuz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DSÖ ile Türkiye arasındaki bağların derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi için tam bir mutabakata vardık. DSÖ İstanbul ofisini hızla hayata geçiriyoruz. Alanında tek olması nedeniyle DSÖ kapsamında özel bir yer tutacak. Tüm dünyanın Covid-19 ile mücadele etmeye başladığı bu dönemde ofisin İstanbul'da açılacak olması ülkemizi uluslararası bir konuma getirecektir.

DSÖ ile hedefler açısından görüş farkı doğal.

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#CANLI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/Rb72z2iu6H — Yeni Şafak (@yenisafak) July 9, 2020

Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ise şu açıklamaları yaptı:

Bu toplantı vesilesiyle Türkiye'de ve dünyada koronavirüse karşı savaşan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının kalkmasıyla ilk ziyaretimi Türkiye'ye gerçekleştirdim.

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Sizlerle paylaşmak istiyorum ki: Türk halkına ve yetkililerine pandemiye karşı verdikleri yanıt, hem ülke hem de ülke sınırlarını aşacak şekilde dayanışma gerçekleştirdikleri ve duruşlarından ötürü takdir ve saygılarımı sunarım.

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Türk halkı dünyanın en büyük pandemisine karşı bünyesindeki en iyi duruşu sergiledi. Hiç kimsenin geride bırakılmadığı bir çalışma yapmalıyız.

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Hem vatandaşlarınıza hem de mültecilere hizmet ulaştırdınız. Bununla da kalmayıp 130'dan fazla ülkeye ve 5 uluslararası kuruma yardımlarda bulundunuz.

Türkiye Kovid-19 büyük mücadele veriyor. Türkiyede'ki vaka yükü yüzde 70 azaldı. Türkiye sağlık sistemi reformu ile başarılı oldu. Bana göre Türkiye seyahat kriterlerini sağlamış durumda.