Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat DSÖ Direktörü Klugeden Türkiyeye övgü Hem halkınızı hem de mültecileri korudunuz
GENEL SAĞLIK

DSÖ Direktörü Kluge'den Türkiye'ye övgü: Hem halkınızı hem de mültecileri korudunuz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile DSÖ Direktörü Kluge ortak açıklama yaptı. Türkiye'ye övgülerde bulunan Kluge, "Türk halkı dünyanın en büyük pandemisine karşı bünyesindeki en iyi duruşu sergiledi. Hiç kimsenin geride bırakılmadığı bir çalışma yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
DSÖ Direktörü Kluge ve Bakan Koca
DSÖ Direktörü Kluge ve Bakan Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DSÖ ile Türkiye arasındaki bağların derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi için tam bir mutabakata vardık. DSÖ İstanbul ofisini hızla hayata geçiriyoruz. Alanında tek olması nedeniyle DSÖ kapsamında özel bir yer tutacak. Tüm dünyanın Covid-19 ile mücadele etmeye başladığı bu dönemde ofisin İstanbul'da açılacak olması ülkemizi uluslararası bir konuma getirecektir.

DSÖ ile hedefler açısından görüş farkı doğal.

Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü

Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ise şu açıklamaları yaptı:

Bu toplantı vesilesiyle Türkiye'de ve dünyada koronavirüse karşı savaşan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının kalkmasıyla ilk ziyaretimi Türkiye'ye gerçekleştirdim.

Salgınla mücadelede dünyaya ders veriyoruz: BBC, Türkiye'yi öve öve bitiremedi
KORONAVİRÜS
Salgınla mücadelede dünyaya ders veriyoruz: BBC, Türkiye'yi öve öve bitiremedi

Sizlerle paylaşmak istiyorum ki: Türk halkına ve yetkililerine pandemiye karşı verdikleri yanıt, hem ülke hem de ülke sınırlarını aşacak şekilde dayanışma gerçekleştirdikleri ve duruşlarından ötürü takdir ve saygılarımı sunarım.

DSÖ Türkiye Yöneticisi: Yeni vakalar buz dağının görebildiğimiz kısmı
KORONAVİRÜS
DSÖ Türkiye Yöneticisi: Yeni vakalar buz dağının görebildiğimiz kısmı

Türk halkı dünyanın en büyük pandemisine karşı bünyesindeki en iyi duruşu sergiledi. Hiç kimsenin geride bırakılmadığı bir çalışma yapmalıyız.

Hem vatandaşlarınıza hem de mültecilere hizmet ulaştırdınız. Bununla da kalmayıp 130'dan fazla ülkeye ve 5 uluslararası kuruma yardımlarda bulundunuz.

Türkiye Kovid-19 büyük mücadele veriyor. Türkiyede'ki vaka yükü yüzde 70 azaldı. Türkiye sağlık sistemi reformu ile başarılı oldu. Bana göre Türkiye seyahat kriterlerini sağlamış durumda.

Abone Ol Google News
Çalışma izni iptal edilecek

Çalışma izni iptal edilecek

​İçişleri Bakanı Soylu, Sakarya'daki patlamaya ilişkin konuştu.
Yedi bankayı affetmedi

Yedi bankayı affetmedi

BDDK 204 milyon 651 bin TL para cezası verdi.
Beş saatlik mesafe iki saate düşüyor

Beş saatlik mesafe iki saate düşüyor

​Türkiye'nin en yükseği olacak köprü için geri sayım başladı.
İki STK'dan<br>ortak açıklama

İki STK'dan
ortak açıklama

'İstanbul Sözleşmesinin dayatmalarını reddediyoruz'

​Bakan Koca ortak basın toplantısı düzenliyor.

Eksiklik varsa<br>tespit edilecek

Eksiklik varsa
tespit edilecek

Soylu patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
Sakarya'da bir patlama daha

Sakarya'da bir patlama daha

Vali Kaldırım: 3 şehidimiz, 6 yaralımız var.

​Bakan Selçuk cevapladı: Şartlar elverişli olursa evet ancak olmazsa...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.