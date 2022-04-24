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Hayat DSÖ duyurdu Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm
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DSÖ duyurdu: Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm

Dünya Sağlık Örgütü, 11 ülkede görülen en az 169 hepatit vakasından bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Gizemli hepatit vakalarından yeni bir salgın çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmezken "küresel salgın" ihtimali tekrar gündeme geldi.

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DSÖ duyurdu: Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD'de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar 11 ülkede görülen en az 169 hepatit vakasından bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Yüksek Patojen Tehditleri Ekibi Üyesi Richard Pebody, ABD'de yayın yapan sağlık haber sitesi Stat'a verdiği demeçte, hepatit vakalarının yüksek olmamasına rağmen kötü sonuçlar doğurduğunu belirtti.

  • Pebody, gizemli hepatit vakalarından yeni bir salgın çıkıp çıkmayacağının henüz netleşmediğini vurgulayarak, "DSÖ üyesi ülkelerin incelemede bulunması iyi olur" dedi.

GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI

DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta nedeni belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği belirtilmişti.

İsrail'de 12 çocukta gizemli hepatit vakası tespit edildi
HAYAT
İsrail'de 12 çocukta gizemli hepatit vakası tespit edildi

HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Bugüne kadar İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüs bulaştı.

BELİRTİLER NELER?

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

Yeni salgın paniği: Gizemli hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya başladı
FOTOĞRAF 12
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Dünya Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Covid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni \"küresel salgın\" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.<br><br>
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Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.
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İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı \"en az 169\" olarak açıklandı.<br>
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Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.<br><br>Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.<br>
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Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada Covid-19 görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem Covid-19'a rastlandığı bildirildi.<br><br>Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.
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Virüsün nasıl bulaştığına ilişkin somut bir sonuca varılmazken uluslararası seyahatlerin gizemli hepatit enfeksiyonuna neden olduğuna dair bir bulgu elde edilmedi.<br><br>Hepatit vakalarının adenovirüs ve Covid-19 ile bağlantılı olma ihtimalinin ise daha fazla incelenmesi gerektiği, özellikle bu vakaların Covid-19'un yan etkisi olduğu varsayımlarının henüz bilimsel bir karşılık bulmadığı vurgulandı.
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DSÖ üyesi ülkelere, gizemli hepatit vakalarına işaret eden belirtileri tanımlama, araştırma ve Örgüte rapor etme tavsiyesi yinelendi.<br>
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GİZEMLİ HEPATİT BELİRTİLERİ NELERDİR?<br><br>DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.<br><br>Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.<br><br>
Title
Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.<br>
Title
Hastalığın \"gizemli\" veya \"nedeni belirsiz\" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir \"küresel salgın\" ihtimalini gündeme taşıdı.<br>
Title
DSÖ, bazı hepatit vakalarında Covid-19'un da tespit edildiğini fakat hepatit vakalarının Covid-19'la bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.<br>
Title
Covid-19, henüz adı konulmadan önce \"gizemli bir akciğer rahatsızlığı\" olarak tanımlanıyordu.<br><br>
Yeni salgın paniği: Gizemli hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya başladı
Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit vakası tespit edildi. Genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görülen ve 17 çocuğa karaciğer nakli yapılmasına neden olan virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Açıklamada virüsün nasıl bulaştığı ve belirtileri ile ilgili değerlendirmeler yer aldı. Öte yandan 'gizemli hepatit' virüsünün covid-19 ile bağlantısı olup olmadığı da merak konusu oldu?


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