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Hayat

DSÖ duyurdu: Kovid-19 'pandemi' olmaktan çıkarıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 yıldan uzun süredir yaklaşık yedi milyon insanın ölümüne yol açan, ülke ekonomilerini sarsan ve eşitsizliği derinleştiren Kovid-19 pandemisinin artık küresel sağlık acil durumu teşkil etmediğini duyurdu.

16:45 . 5/05/2023 Cuma
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Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, Covid-19′un yayılmasının artık küresel bir halk sağlığı acil durumu olmadığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında,
“Bir yıldan fazla bir süredir, aşılama ve enfeksiyon nedeniyle nüfusun bağışıklığının artması, ölüm oranlarının düşmesi ve sağlık sistemleri üzerindeki baskının hafiflemesi ile pandemi düşüş eğiliminde”
dedi.

Yedi milyon insanın ölümüne yol açtı

DSÖ’nün acil durumu ilk ilan ettiği 30 Ocak 2020’den bu yana dünya çapında yaklaşık 7 milyon insan virüsten öldü.

DSÖ’nün kararı, ABD’nin ulusal halk sağlığı acil durumunu 11 Mayıs’ta sona erdirmeye hazır olduğu sırada geldi.


#Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
#Koronavirüs
#Pandemi
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