DSÖ duyurdu: Kovid-19 'pandemi' olmaktan çıkarıldı

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Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, Covid-19′un yayılmasının artık küresel bir halk sağlığı acil durumu olmadığını duyurdu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında,
“Bir yıldan fazla bir süredir, aşılama ve enfeksiyon nedeniyle nüfusun bağışıklığının artması, ölüm oranlarının düşmesi ve sağlık sistemleri üzerindeki baskının hafiflemesi ile pandemi düşüş eğiliminde”
dedi.
Yedi milyon insanın ölümüne yol açtı
Yedi milyon insanın ölümüne yol açtı
DSÖ’nün acil durumu ilk ilan ettiği 30 Ocak 2020’den bu yana dünya çapında yaklaşık 7 milyon insan virüsten öldü.
DSÖ’nün kararı, ABD’nin ulusal halk sağlığı acil durumunu 11 Mayıs’ta sona erdirmeye hazır olduğu sırada geldi.
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3 saat önce