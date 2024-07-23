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DSÖ Gazze'de çocuk felci salgınından endişe duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 10 aydır İsrail saldırıları altındaki Gazze'de atık sularda tespit edilen çocuk felci virüsü nedeniyle olası bir salgından "aşırı endişe" duyulduğunu açıkladı.

18:02 - 23/07/2024 Salı
AA
Gazze'de atık sularda bulunan çocuk felci virüsü Filistinli çocukların hayatını tehdit ediyor.
Gazze'de atık sularda bulunan çocuk felci virüsü Filistinli çocukların hayatını tehdit ediyor.

DSÖ'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki acil sağlık durumlarından sorumlu Ayadil Saparbekov, Gazze'deki çocuk felci salgını riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre'de düzenlenen BM basın brifingine, Gazze'den bağlanan Saparbekov, "Gazze'de gerçekleşebilecek bir salgın konusunda son derece endişeliyim." dedi.

Saparbekov, Gazze'deki atık sulardan toplanan örneklerde çocuk felci tip iki virüsüne rastlanıldığından bu yana henüz doğrulanmış bir hastalık vakasının mevcut olmadığını bildirdi.

Salgının olup olmadığının tespiti için DSÖ ve UNICEF'in, perşembe günü Gazze'ye 50 adet çocuk felci kiti göndereceğini aktaran Saparbekov, testlerin Ürdün'e yollanacağını vurguladı.

Ayadil Saparbekov, yalnızca çocuk felci salgını konusunda değil Gazze'de görülebilecek farklı bulaşıcı hastalık salgınları konusunda da endişe duyduğunun altını çizdi.

Han Yunus ile Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edilmişti

Geçen hafta sonu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini bildirmişti.

Ghebreyesus, Han Yunus ile Deyr el-Belah kentinde alınan numunelerde yapılan incelemeler sonucu 6 örnekte tip iki çocuk felci virüsü saptandığını kaydetmişti.

#Ayadil Saparbekov
#DSÖ
#Dünya Sağlık Örgütü
#Gazze
#Çocuk felci
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