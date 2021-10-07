Hayat DSÖ sıtmaya karşı ilk kez aşı onayladı
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DSÖ sıtmaya karşı ilk kez aşı onayladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sahra Altı Afrikası'nda çocuk ölümlerine sebep olan sıtma hastalığına karşı yeni geliştirilen RTS,S/AS01 aşısının yaygın kullanılmasını tavsiye ederek ilk defa bir sıtma aşısını onayladı.

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Haber Merkezi AA
DSÖ sıtmaya karşı ilk kez aşı onayladı
(Arşiv)

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, yeni geliştirilen sıtma aşısının pilot uygulama süreci ve etkililik oranına değinildi.

Pilot uygulama kapsamında aşının 2019'dan bu yana Gana, Kenya ve Malavi'de denendiği kaydedilen açıklamada, aşının "karasu humması" olarak bilinen zehirli sıtmayı da önlediğinin doğrulandığı bildirildi.

Açıklamada DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, "Bu tarihi bir an. Uzun süredir beklenen sıtma aşısı bilim dünyası, çocukların sağlığı ve sıtmanın kontrolü açısından çığır açıcı niteliktedir." ifadelerine yer verildi.

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RTS,S/AS01 aşısının dağıtım ve ulaşımının kolay olduğu, şimdiye kadar 3 Afrika ülkesinde 2,3 milyon dozun üzerinde aşısının uygulandığı ve bu aşının uygun maliyetli olduğu da açıklamada belirtildi.

Faz 3 çalışması 2017'de sonuçlanan RTS,S/AS01 sıtma aşısının pilot uygulaması 2019'da Malavi'de başlamıştı.

DSÖ'nün onaylamasının ardından Küresel Aşı ve Aşılama Birliği'nin (GAVI) aşı kullanımını onaylaması ve dozları temin ederek ülkelere dağıtması bekleniyor.

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Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

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