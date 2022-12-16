​DSÖ yetkilisi: Kolera aşıları tükeniyor

BM Sağlık Kurumu, küresel ölüm oranlarının arttığını ve dünya çapında bu yıl kolera salgınları bildiren yaklaşık 30 ülke olduğunu açıkladı. Açıklanan bu rakamlar normal bir yıla göre yaklaşık üçte bir oranında daha yüksek.

DSÖ Kolera ve Salgın İshal Hastalıkları Ekip Lideri Dr Philippe Barboza, "Artık aşımız yok. Daha fazla ülke (aşıları) talep etmeye devam ediyor ve bu son derece zorlayıcı" dedi.

Aşı kıtlığı, DSÖ'nün Ekim ayında standart iki doz aşılama stratejisini geçici olarak askıya almasına neden oldu.

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