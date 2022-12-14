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DSÖ'den üye ülkelere şekerli içecekler için 'vergilendirme' çağrısı

DSÖ, şekerle tatlandırılmış içecekler için ilk defa hazırladığı vergi kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda, dünya genelinde en az 85 ülkenin şekerle tatlandırılmış içecekler için bir çeşit vergilendirme uyguladığı, Meksika, Birleşik Krallık ve Güney Afrika'nın bunu başarıyla uygulayan ülkeler arasında yer aldığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
DSÖden üye ülkelere şekerli içecekler için vergilendirme çağrısı
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DSÖ, şekerle tatlandırılmış içecekler için ilk defa hazırladığı vergi kılavuzunu yayımladı.

Kılavuzda, dünya genelinde en az 85 ülkenin şekerle tatlandırılmış içecekler için bir çeşit vergilendirme uyguladığı, Meksika, Birleşik Krallık ve Güney Afrika'nın bunu başarıyla uygulayan ülkeler arasında yer aldığı belirtildi.

Kılavuzda görüşlerine yer verilen DSÖ Sağlık Geliştirme Direktörü Ruediger Krech, "Şekerli içecekler üzerindeki vergiler sağlığı desteklemek adına güçlü bir araç olabilir. Bu vergiler hayat kurtarırken ve hastalığı önlerken, sağlıkta eşitliği destekleyebilir ve ülkeler için gelir kaynaklarını harekete geçirebilir. Bu gelirler, evrensel sağlık güvencesini gerçekleştirmek için kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Üye ülkelere vergileri artırma çağrısı

Kılavuzda şekerle tatlandırılmış içecekler başta olmak üzere tütün ve alkol ürünlerine getirilen vergilerin hastalık, sakatlık ve etken ölüm riskini azalttığının kanıtlandığı, şekerli içeceklerin vergilendirilmesinin aynı zamanda üretici firmaları, ürünlerini daha az şekerli olacak şekilde yeniden formülleştirmeye teşvik edebileceği vurgulandı.

Vergilendirmenin şekerli içeceklerin fiyatını artırırken tüketici talebini azaltacağına işaret edilen kılavuzda, küresel çapta şekerli içeceklere konulan yüzde 50 verginin, 50 yıl içinde dünya ekonomisine 1,4 trilyon ABD doları ek gelir getirebileceği belirtildi.

Kılavuzda, üye ülkelere şekerli içeceklere vergi getirme, mevcut vergileri artırma ve bu tür sağlıksız içeceklere talebi azaltmak için girişimlerde bulunma çağrısı yapıldı.

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