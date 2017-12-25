Dünya markası 4’üncü şubesi ile kendi evinde!

Bursa’nın meşhur İskender kebabını, aslına sadık kalarak lezzet severlerle buluşturan Bursa Kebap Evi dünyanın en iyi markalarının yer aldığı

Özdilek Nilüfer Park Avm’de 81’inci şubesini açtı.

Bursa da dördüncü şubesini açan “Türkiye’nin Lezzet Zinciri Bursa Kebap Evi” konuklarına farklı lezzetler sunmaya devam ediyor.

Bursa Kebap Evi muhteşem lezzetlerinin yanı sıra BKE Cafe konsepti ile Özdilek Nilüfer Park Avm teras katında misafirlerine Açık büfe, serpme kahvaltı ve sütlü tatlı,pasta, sufle, kestane şekeri ve maraş dondurması çeşitleriyle hizmet vermeye başladı.

Biri Almanya’da olmak üzere 35 ilde 81 restoranıyla hizmet veriyor. Bursa Kebap Evi 2018 yılının ilk çeyreğinde yurt içinde; Kartalİst Marina AVM, Balıkesir 10 Burda AVM, Ankara Atlantis AVM, Kırklareli 39 Burda AVM, Adıyaman Park AVM’de şubelerini açacak. Yurt dışında ise Fransa Metz’de, Almanya Duisburg’de, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise Abu Dabi ve Dubai’de şube açarak gerçek İskender lezzetini dünyaya tanıtmaya devam edecek.