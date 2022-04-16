Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Dünya Sağlık Örgütü İngilterede nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi
GENEL SAĞLIK

Dünya Sağlık Örgütü: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini bildirdi. DSÖ'nün açıklamasının ardından basına konuşan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının Klinik ve Yeni Çıkan Salgınlar Direktörü Dr. Meera Chang, vakalardan birinin üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs enfeksiyonu olma ihtimali üzerinde durduklarını fakat diğer potansiyel sebepleri de araştırdıklarını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dünya Sağlık Örgütü: İngilterede nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi
Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta ağır hepatit hastalığı görüldüğü, 8 Nisan'da İngiltere genelinde hepatitli çocuk sayısının 74'e yükseldiği aktarıldı.

  • Virüsün hangi yollarla bulaştığının bilinmediği ve tespit edilen hepatit örneklerinin halihazırda laboratuvarda incelendiği ifade edilen açıklamada, hepatit tespit edilen çocuklarda mart ayından bu yana sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, bazı vakaların karaciğer uzmanına götürülerek tedavi edildiği, 6 vakada ise karaciğer nakli yapılmak zorunda kalındığı kaydedildi.

ŞİMDİYE KADAR CAN KAYBI YOK

Vakalardan birinin epidemiyolojik yani hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle temas nedeniyle oluştuğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, diğer vakaların nereden bulaştığına dair net bilgi paylaşılmadı. Şimdiye kadar hepatit kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

YETKİLİLER SEBEBİNİ ARAŞTIRIYOR

  • DSÖ'nün açıklamasının ardından basına konuşan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının Klinik ve Yeni Çıkan Salgınlar Direktörü Dr. Meera Chang, virüsün çocuklara bulaşma sebebine dair yetkililerin ülke genelinde incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.

Dr. Chang, vakalardan birinin üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs enfeksiyonu olma ihtimali üzerinde durduklarını fakat diğer potansiyel sebepleri de araştırdıklarını bildirdi.

İngiltere'de 'XE' alarmı: DSÖ'den yeni varyantla ilgili ilk açıklama
FOTOĞRAF 13
Title
Koronavirüs'ün yeni bir varyantı ortaya çıktı. 'XE' adı verilen yeni varyant daha önce Alfa varyantının çıktığı ülke olan İngiltere'de tespit edildi.<br><br>XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu açıklandı.
Title
<br>İngiliz uzmanlar British Medical Journal'da yayınlanan bir makalede, varyantların çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğunu söyledi.
Title
DSÖ'DEN AÇIKLAMA<br><br>DSÖ yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu duyurdu.<br><br>Açıklamada bu sonucun ilk bulgu olduğu kesin bir bilgiye ulaşmak için araştırmaların sürdüğünün altı çizildi.<br>
Title
YENİ VARYANT XE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?<br><br>İngiltere'nin sağlık kurumu, XE varyantının ilk olarak 19 Ocak'ta tespit edildiğini ve yeni varyantın 637 vakada tespit edildiğini bildirildi.
Title
OMICRON NEDEN DAHA BULAŞICI?<br><br>Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.
Title
Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.
Title
Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.
Title
Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.
Title
Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.
Title
Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun \"bir ölçüye kadar iyi Haber\" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.
Title
Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.
Title
Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.
Title
Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.
İngiltere'de 'XE' alarmı: DSÖ'den yeni varyantla ilgili ilk açıklama
Koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere'de görülen yeni koronavirüs varyatı XE'nin bulaşıcılığı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) beklenen açıklama geldi.
Kilolarca uyuşturucu bulundu

Kilolarca uyuşturucu bulundu

Jandarma Komutanlığı kırsalda arama yaptı.
Trabzonspor frene bastı

Trabzonspor frene bastı

​Bordo mavililer son 4 maçtır galip gelemiyor.
Filistinden uluslararası topluma çağrı: Mescid-i Aksadaki güçlerini çekmesi için İsraile baskı kurulmalı

Evde iftar hizmeti

Evde iftar hizmeti

​Altıeylül Belediyesi her yıl yaptığı geleneğe devam ediyor.

Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı.

Fatih Karagümrük maçı sonrasında taraftarlara mesaj gönderdi.

​Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan spor yasasını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.