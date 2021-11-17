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Dünya Sağlık Örgütü'nden acı koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 özel elçisi Dr. David Nabarro, koronavirüsün artık yoksul ülkelerin pandemisi olduğunu ifade etti. Nabarro, yalnızca son 24 saat içinde 5 bin 413 ölüm bildirildiğini belirterek, "Bu, artık temelde yoksul insanların ve yoksul ülkelerin bir hastalığıdır" diye ekledi.

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Dünya Sağlık Örgütünden acı koronavirüs açıklaması
Afrika vatandaşı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yoksul ülkelerin, dünyadaki tüm aşı arzının yüzde birinden daha azını almasına tepki gösterdi. Pandeminin yoksul ülkelere itildiğini aktaran kurum, zengin ülkelerin aşıları elinde tutmasının önemli küresel sorunlara yol açacağı konusunda uyardı. Bununla birlikte, BioNTech ile aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer, yeni Covid-19 hapında önceliğin yoksul ülkelere verileceğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 özel elçisi Dr. David Nabarro, koronavirüsün artık yoksul ülkelerin pandemisi olduğunu söyledi. Bununla birlikte Nabarro, aşıları elinde tutan zengin ülkelerin büyük bir kumar oynadıklarını vurgulayarak, mevcut aşılardan kaçabilecek yeni varyantların yükselişte olduğu konusunda uyardı.

Nabarro, “Şu anda zengin ülkelerin elinde ek doz uygulamaları için bir sürü aşı var. Ancak, aşılara en çok yoksul ülkeler ihtiyaç duyuyor. Bu eşitsizlik, küresel sorunlara yol açacak ve herkesin bunu bilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Resmi verilere göre İngiltere’de 12 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 22'sinden fazlası ek doz alırken, tüm nüfusun tahmini yüzde 68.6'sı en az iki aşı doz aşı oldu. DSÖ, Afrika’da ise Ekim ayı sonuna kadar kıta nüfusunun yalnızca yüzde 6'sının tam olarak aşılandığını aktardı.

Our World in Data'dan alınan rakamlara göre, bazı Afrika ülkelerinde aşılama oranları ortalamadan daha düşük. Örneğin, Nijerya’da nüfusun sadece yüzde 2,8’i iki doz aşı oldu. Halkın Aşı İttifakı'nın politika danışmanı Anna Marriott konuya ilişkin yaptığı açıklamada, durumun vahim olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Düşük gelirli ülkelere bir bütün olarak bakarsak, toplam aşı arzının yüzde 1'inden daha azı, çoğu Afrika'da bulunan en fakir ülkelere teslim edildi. İlaç şirketleri, Afrika kıtası da dahil olmak üzere yoksul ülkelere olan önceliklerini kaldırdı. Zengin ülkeler, gerekenden daha yüksek bedeller ödeyerek kendilerini aşı kuyruğunun önüne ittiler."

Türk bilim insanları dünyada bir ilke imza attı: Kalp hastalıkları nefesten teşhis ediliyor
FOTOĞRAF 4
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Yürütücülüğünü Hitit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bilge Han Tozlu'nun yaptığı, Karadeniz Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Önder Aydemir ve Dr. Öğr. Üyesi Cemaleddin Şimşek'in de araştırmacı olarak katıldığı çalışmada üretilen elektronik burunla kalp hastalıklarının teşhisinde yüzde 97 başarı sağlandı.
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde elektronik burunla yapılan hastalık teşhisi çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edildi. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu koordinesinde Kardiyoloji Kliniğine başvuran hasta ve sağlıklı kişilerin nefesleri alınarak çalışma nefes üzerinden yürütüldü. Bu çalışmaya gönüllü olarak katılan kişiler; kendilerine verilen 10 litrelik tek kullanımlık steril poşetleri yine steril ağızlıklar kullanmak suretiyle üfleyerek nefesleri ile doldurdular. Bu poşetlerdeki nefesler, içinde gaz sensörleri olan elektronik burun aracılığıyla bilgisayara veri halinde kaydedildi.
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362 nefes örneği alındı<br><br>​​ Çalışmada 81 katılımcıdan toplam 362 nefes örneği alındı ve geliştirilen sisteme yüklendi. Yapılan çalışma neticesinde; kalp krizi geçirmiş olup yoğun bakımda yatan kişilerin nefesleri, kalp damar tıkanıklığı olan veya herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmayan kişilerin nefeslerinden yüzde 97.19 doğrulukla ayrıldığı sonucu elde edildi. Aynı çalışmada kalp damar tıkanıklığı olan kişilerle, herhangi bir kalp hastalığı bulunmayan kişilerin nefesleri de yüzde 81.48 oranında doğrulukla tespit edildi. Sistemin cihaza dönüştürülüp kullanıma sunulması için 2019 yılında patent başvurusu yapıldı. Ayrıca bu çalışma, uluslararası saygın bir dergide de makale halinde yayınlandı.
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Bu akademik çalışma; kalp rahatsızlıklarını artık nefesten tespit edebilecek bir cihazın yapılabileceğini gösterirken hastalık tanı yöntemlerine yardımcı yeni bir teknoloji kullanımının önünü açtı. Tozlu ve ekibi, etik onay ve hastane çalışma izinlerini alabilmeleri durumunda, korona virüs hastalığının nefesten tespiti üzerine çalışma başlatacaklarını dile getirdi.
Türk bilim insanları dünyada bir ilke imza attı: Kalp hastalıkları nefesten teşhis ediliyor
Türk bilim insanları dünyada bir ilke imza atarak kalp hastalıklarının nefesten teşhisine olanak tanıyan elektronik burun geliştirdi.

Diğer taraftan, Afrika Birliği Aşı Dağıtım İttifakı’nın Covid-19 eş başkanı Dr. Ayoade Alakija, ülkelerin dozları kendilerinin üretmesine izin vermek için şirketlerin Covid aşısı patentlerinden feragat etmesinin çok önemli olduğunu söyledi:

“Teknoloji transferi zorunlu olmalıdır. Aşılar küresel bir kamu malıdır; şirketlerin yaptığı insanlık dışıdır, ahlaksızdır. Ve açıkçası, aynı zamanda oldukça aptalca."

Unicef'in tedarik bölümünün yöneticisi Eva Kadilli de dahil olmak üzere uzmanlar tarafından dile getirilen diğer bir sorun ise, zengin ülkeler tarafından bağışlanan bazı aşıların son kullanma tarihine az bir süre kalması. Bu durum, aşıların farklı depolama gereksinimleri nedeniyle bunları zamanında kullanmak için mücadele etmesi gereken sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturdu.

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İngiltere'de ilginç deney: Korona olana 50 bin TL

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri baş bilim danışmanı Dr. Nicaise Ndembi, 700 bine yakın aşının süresinin son kullanma tarihinin geçtiğinin ve bunun aşı tereddütünü artırabileceğini aktardı.

Öte yandan, ABD'li ilaç devi Pfizer, olası antiviral Covid-19 hapını dünyanın en yoksul ülkelerinde daha ucuza kullanılabilir hale getirmek için bir anlaşma yaptığını duyurdu.Şirket, tarafından dün yapılan açıklamada Pfizer'in küresel üreticilerinin umut verici Paxlovid hapını dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 53'ünü kapsayan 95 düşük ve orta gelirli ülkeye tedarik edileceği açıklandı. Buna göre, küresel İlaç Patent Havuzu (MPP) ile yapılan lisans anlaşması uyarınca, Prof. Dr. Uğur Şahin’İn kurucusu olduğu BioNTech ile en yaygın kullanılan Covid aşılarından birini de üreten Pfizer, üreticilerden telif ücreti almayacak ve tedaviyi daha ucuz hale getirecek.

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Adalar
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Arnavutköy
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Ataşehir
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Avcılar
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Bağcılar
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Bahçelievler
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Bakırköy
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Başakşehir
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Bayrampaşa
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Beşiktaş
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Beykoz
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Beylikdüzü
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Beyoğlu
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Büyükçekmece
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Çatalca
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Çekmeköy
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Esenler
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Esenyurt
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Eyüpsultan
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Fatih
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Gaziosmanpaşa
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Güngören
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Kadıköy
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Kağıthane
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Kartal
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Küçükçekmece
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Maltepe
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Pendik
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Sancaktepe
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Sarıyer
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Silivri
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Sultanbeyli
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Sultangazi
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Şile
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Şişli
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Tuzla
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Ümraniye
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Üsküdar
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