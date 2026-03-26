Dünya Tiyatro Günü'nde tüm biletler tükendi

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel hazırlanan Devlet Tiyatroları’nın (DT) tüm oyunlarında biletler tükendi. Antik Yunan'dan 21. yüzyıla uzanan tarihi geçmişiyle en eski sanatlardan biri olan tiyatronun perdeleri, DT'de 77 yıldır sanatseverler için açılıyor. DT Başrejisörü Esat Tanrıverdi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 19 ilde tüm sahnelerde oyunların ücretsiz hale getirildiğini ve kısa sürede biletlerin tükendiğini bildirdi. Sezon başından bu yana tüm illerde toplam 64 yeni oyunun sahnelendiğini aktaran Tanrıverdi, Keşanlı Ali Destanı, Karacaoğlan ve Faust gibi klasik eserlerin repertuvarda önemli yer tuttuğunu belirtti.