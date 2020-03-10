​Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz koronavirüs önlem listesi yayınladı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı hızla artıyor. Doktorlar ve uzmanlar birçok öneri yayımladı. Son olarak dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, koronavirüse karşı yeni adıyla Kovid-19'a karşı kendinizi ve ailenizi korumak için alabileceğiniz önlemlerin bir listesini yaptı.
Mehmet Öz, koronavirüse karşı yaşam tarzı tüyolarından, hijyen detaylarına, evinizde tedarik edilmesi gereken malzemelerden, bağışıklık güçlendirici gıdalara kadar bilmeniz gerekenlerin hepsini listeledi.