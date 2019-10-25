Dünyanın en yaşlı yüz nakli hastası: 45 kişilik bir ekiple 16 saatte istediği görünüme kavuştu Altı yıl önce Los Angeles yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu vücudunun yüzde 60 yanan ve yüzü tanınmaz hale gelen adam, geçirdiği yüz nakli ile dünyadaki en yaşlı yüz nakli hastası oldu.

Haber Merkezi 25 Ekim 2019, 11:28 Son Güncelleme: 25 Ekim 2019, 11:35 Yeni Şafak