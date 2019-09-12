Hayat e-sigaralar ABDde yasaklanıyor
GENEL SAĞLIK

e-sigaralar ABD'de yasaklanıyor

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen 'gizemli akciğer hastalığı' sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. Yaşanan ölümleri hakkında açıklamada bulunan ABD Başkanı Trump, elektronik sigaraların piyasadan kaldırılması için gerekli adımların atılacağının sinyalini verdi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD basını, Kansas eyaletinde yaşayan ve elektronik sigara kullandığı bilinen 50 yaşındaki bir kadının, daha'gizemli akciğer hastalığı' nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'de e-sigaralar yasaklanıyor

Yaşanan ölümlerin artması nedeniyle ABD'de e-sigaranın yasaklanması gündeme gelmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, elektronik sigaraların piyasadan kaldırılması için adım atacaklarını açıkladı.

6 kişi hayatını kaybetti

Kansas Eyaleti Sağlık ve Çevre Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, elektronik sigarayla alakalı 'gizemli akciğer hastalığı' nedeni ile bir kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise bu vaka ile ülke çapında elektronik sigarayla gerçekleşen ölümlerin sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.


  • Hali hazırda toplam vaka sayısının 450 olduğu ve hepsinin elektronik sigara kullanımı sonrası akciğer problemi yaşadığı belirtildi. Ölüm ve hastalık vakalarının soruşturma altında olduğu belirtilirken; vatandaşlara, elektronik sigara kullanmamaları tavsiye edildi.

Gizemli akciğer hastalığı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), elektronik sigara kullanan kişilerde görülen ve henüz tıbbi olarak tanımlanamayan bu hastalığı, 'gizemli akciğer hastalığı' olarak adlandırıyor.

Trump: Piyasadan kaldırılacak

  • Öte yandan ABD Başkanı Trump, son günlerde ABD'de 6 kişinin ölümüne yol açan aromalı elektronik sigaraların piyasadan kaldırılması için adım atacaklarının sinyalini verdi.

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