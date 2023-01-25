Eczanedeki ilaç sahte olamaz: Üretimden depoya oradan eczane raflarına kadar takip ediliyor

SMA Bilim Kurulu’nun 31 Ocak’ta toplanacağını kaydeden Koca, “Bizde bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bu diğer iki ilacın da Türkiye’de kullanımı ve hangi hasta grubuna kullanılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu’nun bir toplantısı olacak” dedi.