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Hayat

Eczanedeki ilaç sahte olamaz: Üretimden depoya oradan eczane raflarına kadar takip ediliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczaneden alınan hiçbir ilacın sahte olma durumunun söz konusu olmadığını söyledi. Sahte ilaçla ilgili yanlış bir algı oluşturulmak istendiğini belirten Koca, İlaç Takip Sistemi ile ilacın üretimden depoya, depodan eczane raflarına takip edildiğini hatırlattı.

03:45 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczaneden alınan hiçbir ilacın sahte olma durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczaneden alınan hiçbir ilacın sahte olma durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczaneden alınan hiçbir ilacın sahte olma durumunun söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Koca önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SMA İÇİN TOPLANTI

SMA Bilim Kurulu’nun 31 Ocak’ta toplanacağını kaydeden Koca, “Bizde bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bu diğer iki ilacın da Türkiye’de kullanımı ve hangi hasta grubuna kullanılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu’nun bir toplantısı olacak” dedi.

İLAÇ SORUNU ÇÖZÜLECEK

Sahte ilaçla ilgili yanlış bir algı oluşturulmak istendiğini belirten Koca, İlaç Takip Sistemi ile ilacın üretimden depoya, depodan eczane raflarına takip edildiğini hatırlattı. Koca, “Eczanelerde gördüğünüz, raflarda gördüğünüz bütün ilaçlar İTS’ye kayıtlıdır. Yani raflardan, eczanelerden satın aldığınız ruhsatlı hiçbir ilacın sahte olma durumu söz konusu değil” diye konuştu. Bazı ilaçlarda yaşanan sorun konusunda ise Koca, şunları söyledi: Özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi ve benzeri ilaçlarda mevsimsel hastalık sayısındaki artışa bağlı eksiklik yaşandı. Şu an üretim yüzde 55 artırıldı. İki üç hafta içerisinde sorun azalacak.


#Sağlık
#Fahrettin Koca
#Eczane
#İlaç
2 saat önce
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Eczanedeki ilaç sahte olamaz: Üretimden depoya oradan eczane raflarına kadar takip ediliyor
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