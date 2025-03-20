Efendimiz'in mübarek çağrısı sergide

PTT Çalışanları Dayanışma Derneği Türk İslam Eserleri Müzesi’nde “Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar” sergisini açtı. Sergide Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in İslamiyet’e davet ve yürüttüğü diplomasinin yansıması mektuplar yer alıyor. Bu eserlerin yanı sıra Osmanlı padişahları, Timur İmparatorluğu Emiri Timur, Hun Kralı Attila ve Mustafa Kemal Atatürk’e ait mektuplar da ziyaretçilere sunuluyor. Sergideki karekodlar aracılığıyla ayrıntılı incelenen mektuplar, sesli de dinlenebilecek. Ayrıca ziyaretçilere, zarf içinde efendimizin mektupları Türkçe ve İngilizce hediye ediliyor.

PTT Çalışanları Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ceyhun Konak, sergide 25 eserin yer aldığı bilgisini vererek, “Efendimiz'in 13 mektubu var. Bunun dışında Mete Han’dan, Fatih Sultan Mehmet’ten ve Akşemseddin’den örnek eserler koyduk. Hem Türk tarihi hem İslam tarihini böyle birleştirerek güzel bir sentez oluşturmaya çalıştık” dedi. Konak, mektup müzesi kurmayı hedeflediklerini belirterek, “İnşallah yakın zamanda bir mektup müzesini ülkemize katkı olarak sunabiliriz” dedi. Sergi, 23 Mart’a kadar sanatseverleri ağırlayacak.