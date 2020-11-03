Ekşili Köfte nasıl yapılır? Ekşili köftenin malzemeleri ve tarifi neler?

Bazı yörelerde terbiyeli ekşili köfte, misket köfte çorbası ve salçalı sulu köfte yemeği olarak da bilinen ekşili köfte sofralarınızda muhakkak yer etmeli. Yedikten sonra bize hak vereceksiniz. Detaylar haberimizde..

Ekşili Köfte Tarifi İçin Malzemeler

100 gram köftelik dana kıyma

100 gram kuzu kıyma

2 çorba kaşığı pirinç

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar toz karabiber

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı kuru nane

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı limon suyu

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1 adet yumurta sarısı

Ekşili köfte yapılışı

Köfte için malzemeleri bir karıştırma kabında yoğurun. Bilye büyüklüğünde köfteler yuvarlayın ve un serpilmiş bir tabağa dizin. Delikli bir süzgece alıp fazla unlarını silkeleyin. Bir tencerede iki parmak sıcak su kaynatın ve köfteleri içine atıp pirinçleri şişene kadar pişirin. Çorbanın terbiyesi için malzemelerini bir kâsede balon telle çırpın. Sıcak köfte suyundan birkaç kepçe ile karıştırarak bağlayın ve hepsini tekrar tencereye ilave edin. Birkaç tasım kaynattıktan sonra tuzunu kontrol edin ve altını kapatın. Servise hazırdır.

İpucu: Arada tabağı sallayın ve hepsinin una bulanmasını sağlayın.

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Ekşili köfte kaç dakikada pişer?

30 dakikada hazırlanan ekşili köfte 30 dakikada pişer.

Ekşili köfte kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan ekşili köftenin kalorisi 226,1.

Ekşili köfte yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Ekşili köfte için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 14,75 lira.