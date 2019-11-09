Hayat Ellerini ısıran minik Yusuf adına maaş bağlandı Evde bakım aylığı ödenecek
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Ellerini ısıran minik Yusuf adına maaş bağlandı: Evde bakım aylığı ödenecek

Ellerini ısıran minik Yusuf adına maaş bağlandı: Evde bakım aylığı ödenecek

Yaşadığı hastalık nedeniyle sürekli ellerini ısıran, bu nedenle ailesi tarafından ellerine plastik şişe bağlanan 7 yaşındaki Yusuf Maden adına engelli evde bakım aylığı ödeneceği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf'a maaş bağlandı.
Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf'a maaş bağlandı.

Gaziemir ilçesinde yaşam mücadelesi veren Maden ailesinin büyük oğlu Yusuf Maden (7), yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısırıyordu. Aile bu nedenle çocuğun ellerine sürekli plastik şişe bağlıyordu.

Minik Yusuf’un dramı: Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar
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Manisa’da yaşayan Serdal Maden (43) ve Asiye Maden’in (27) 7 yaşındaki çocukları Yusuf Maden, 1,5 yaşındayken vücudunda morluklar oluşana kadar kendini tokatlıyordu. Yusuf bir süre sonra da ellerini ve kollarını sürekli ısırmaya başladı.
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Maden ailesi bunun üzerine çocuklarını Manisa’da hastaneye götürdü ve orada bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk teşhisi konuldu. Verilen ilaçların işe yaramadığını belirten aile, çareyi 3 ay önce İzmir’e gelmekte buldu.
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Pet şişeyle ellerini bağlıyorlar <br> <br> Aile, Yusuf’un sürekli olarak ellerini ısırması nedeniyle çareyi ellerine plastik şişe bağlamakta buldu. Yemek yiyemeyen, sürekli olarak kendine zarar veren 7 yaşındaki Yusuf Maden’in hu hali ise gören herkesin yüreklerini sızlattı.
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Çocuğunun ellerini sürekli ısırdığını, kendilerine ise bir zarar vermediğini söyleyen baba Serdal Maden, “Sürekli ellerini, kollarını ısırıyor. Kendine zarar vermesin diye ellerini plastik şişeye sokup bağlıyoruz. Oğlumun hastalığı ne, tedavisi ne tam olarak bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz” diye konuştu.
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Yardım çığlığı: Lütfen oğlumu kurtarın <br> <br> 3 yaşındaki Umut ve görme engelli 6 aylık Miran adlarında iki çocuğu daha bulunan Serdal Maden, “Bizim maddi durumumuz yok. İzmir’de elektrik ve su olmayan yere taşındık. Manisa’dan İzmir’e sık sık gelemezdik; çünkü Yusuf otobüste duramıyor. Bu yüzden İzmir’e taşındık...
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Ben çocuğumun hastalığının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Verilen ilaç çare olmadı. Lütfen oğlumu kurtarın. Yusuf ellerini sürekli ısırıyor. Ellerini yaralıyor...
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Önce bezle bağladım ama olmadı. Sonra plastik şişenin içine sokup bağlamaya başladım” ifadelerini kullandı.
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Maden, çocuğun yürümekte de zorlandığını söyledi.
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(Özel) Minik Yusuf’un dramı Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar
Minik Yusuf’un dramı: Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar
7 yaşındaki Yusuf Maden, yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısırıyor. Vücudunda yaralar oluşan çocuklarını tedavi amacıyla Manisa'dan İzmir'e getiren aile, “kendine zarar vermemesi için” Yusuf'un ellerini plastik şişede muhafaza ediyor. Bu sebeple ellerini kullanamayan Yusuf, babasının elinden yemek yiyor.

Yusuf’un yürek burkan dramının ortaya çıkmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Minik Yusuf, hemen İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı
HAYAT
Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı

Öte yandan, Yusuf Maden’in özel eğitim alması içinde çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yine minik Yusuf adına evde bakım aylığı da bağlandığı, ailenin fiziksel koşulları daha uygun olan bir eve taşınabilmesi içinde gerekli eşya ve kira yardımının da yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

DHA
Yaşadığı hastalık nedeniyle sürekli ellerini ısıran, bu nedenle ailesi tarafından ellerine plastik şişe bağlanan 7 yaşındaki Yusuf Maden adına engelli evde bakım aylığı ödeneceği öğrenildi.
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